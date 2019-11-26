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تونس - موريتانيا: تثمين التعاون الجامعي والتزام بدعمه وتعزيزه

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - استقبل سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح أمس الاثنين بمقر الوزارة الدمان محمد همر سفير جمهورية موريتانيا الجديد بتونس.

اللقاء وفق بلاغ وزارة التعليم العالي تناول استعراض أهم ملفات التعاون الثنائي في المجال الجامعي ومنها بالاخص تكوين الطلبة الموريتانيين في الهندسة وتقييم تجربة إقامة مناظرة الدخول للمعاهد الإعدادية التونسية للتكوين الهندسي بنواكشوط.


الدمان محمد همر ثمن هذه التجربة بصفة خاصة داعياً إلى مواصلتها وتعزيزها واعتبر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التكوين الجامعي متميزاً و"استثنائياً".

ودعى سليم خلبوس من جهته إلى تنويع هذا التعاون ليشمل شراكة في مجال البحث العلمي حول محاور ذات اهتمام مشترك من بينها التصرف في الماء والتحديات المناخية والبيئية مذكرا أن الطلبة الموريتانيين في تونس يمثلون أهم جالية إِفريقية عربية من حيث العدد.

دار اللقاء بحضور مها الهمامي مديرة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي.

  
  
     
  
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