ليليا الدهماني: ماعنديش مشكل من الغناء في إسرائيل

Vendredi 22 Novembre 2019



باب نات

- قالت الفنانة ليليا الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " انها لم تذهب للغناء في اسرائيل مع محسن الشريف متابعة " قمت بازالته من صفحتي على الفايسبوك بسبب تصريحاته حول ذهابي لاسرائيل للغناء".وأضافت ليليا الدهماني " لم نذهب لإسرائيل للغناء للصهاينة وانما للغناء لليهود التوانسة من ابناء بلدنا متابعة " هذا امر واقع في بلادنا".وتابعت ليليا الدهماني " وزير السياحة التونسي يهودي تونسي كما ان التونسيون اليهود الذين يعيشون في اسرائيل هم في النهاية ابناء بلدنا".