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ليليا الدهماني: ماعنديش مشكل من الغناء في إسرائيل

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - قالت الفنانة ليليا الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " انها لم تذهب للغناء في اسرائيل مع محسن الشريف متابعة " قمت بازالته من صفحتي على الفايسبوك بسبب تصريحاته حول ذهابي لاسرائيل للغناء".
وأضافت ليليا الدهماني " لم نذهب لإسرائيل للغناء للصهاينة وانما للغناء لليهود التوانسة من ابناء بلدنا متابعة " هذا امر واقع في بلادنا".
وتابعت ليليا الدهماني " وزير السياحة التونسي يهودي تونسي كما ان التونسيون اليهود الذين يعيشون في اسرائيل هم في النهاية ابناء بلدنا".



  
  
     
  
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