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سيف الدين مخلوف: رفع شعار رابعة فخر و واجب

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - رفع النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف شعار رابعة في حوار عبر أمواج إذاعة "ifm " قائلا بان رفع شعار رابعة فخر وواجب لكل تونسي".

واضاف سيف الدين مخلوف " رفع شعار رابعة هو من اجل التضامن مع اشخاص دافعوا عن حرياتهم في وجه انقلاب ظالم ودموي.
وتابع مخلوف " لست مسؤولا عن توحش وحيوانية اطراف احتفلت بالكسكسي بالحوت اثر الانقلاب الدموي متابعا "فما عباد مع الاستبداد " يسخفونا لاننا نعتبرهم ضحايا المرض الايديولوجي.

وتابع سيف الدين مخلوف " هؤلاء يتمنون ان يعود بن علي لينتقم منا ويقتلنا جميعا".

  
  
     
  
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