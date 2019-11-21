سيف الدين مخلوف: رفع شعار رابعة فخر و واجب

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

- رفع النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف شعار رابعة في حوار عبر أمواج إذاعة "ifm " قائلا بان رفع شعار رابعة فخر وواجب لكل تونسي".واضاف سيف الدين مخلوف " رفع شعار رابعة هو من اجل التضامن مع اشخاص دافعوا عن حرياتهم في وجه انقلاب ظالم ودموي.وتابع مخلوف " لست مسؤولا عن توحش وحيوانية اطراف احتفلت بالكسكسي بالحوت اثر الانقلاب الدموي متابعا "فما عباد مع الاستبداد " يسخفونا لاننا نعتبرهم ضحايا المرض الايديولوجي.وتابع سيف الدين مخلوف " هؤلاء يتمنون ان يعود بن علي لينتقم منا ويقتلنا جميعا".