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رئيس الحكومة المكلف يلتقي الاعلامي زياد كريشان

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
أفاد الاعلامي زياد كريشان ان لقائه صباح اليوم الاربعاء برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة بقرطاج تناول مشاغل قطاع الإعلام و المخاوف التي تحيط به.
وقال زياد كريشان في تصريح إعلامي انه اكد لحبيب الجملي على ضرورة وجود صحافة اكثر حرية و اكثر استقلالية مذكرا في هذا الشان بان الصحافة تقوم بدور أساسي في مسار الانتقال الديمقراطي .

واضاف أنه نقل لرئيس الحكومة المكلف بعض مشاغل التونسيين وقلقهم ازاء مناخات تشكيل الحكومة كما تطرق اللقاء الى الجهود المبذولة من اجل اعادة تأسيس الثقة مع المواطن.


من جهة أخرى أكد أن اللقاء لم يتطرق الى مسالة تشكيل الحكومة وما يتداول حول احداث لجنة لتشكيل حكومة مصغرة او حكومة كفاءات موضحا ان كل ما تم مناقشته مع رئيس الحكومة المكلف هو كيفية استعادة ثقة المواطن.

وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد انطلق منذ الاثنين الماضي في المشاورات مع الاحزاب و المنظمات و بعض الشخصيات حول تشكيل الحكومة.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 193008

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 13h 45m |           
@ Jaafar
هل نسيت "الفوتو شوب"

Jaafar  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 13h 28m |           
Brabi à tous ces donneurs de leçons arrêtez de dire n’importe quoi et d’accuser les gens à tort.
Dites quelque chose de positif. Aiyed Krichen un un journaliste sérieux et vous n’êtes pas obligis d’etre d’accord avec lui.

Lechef  ()  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 13h 17m |           
Au contraire, Jomli est jusqu'à aujourd'hui sur la voie de la réussite . Pourquoi ?
Parce qu'il ne met aucune barrière devant n'importe qui. Il faut savoir que la société est multi-partis , pluri-directionnel et la Tunisie est pour tout le monde . Personne - quel que soit son poids et son influence- ne devrait être exclue !

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 12h 23m |           
أضن لقاء زياد كريشان لان المكلف لرآسة الحكومة على علم بأن زياد هو قلم المنظومة القديمة.



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