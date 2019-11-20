رئيس الحكومة المكلف يلتقي الاعلامي زياد كريشان

Mercredi 20 Novembre 2019
أفاد الاعلامي زياد كريشان ان لقائه صباح اليوم الاربعاء برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة بقرطاج تناول مشاغل قطاع الإعلام و المخاوف التي تحيط به.
وقال زياد كريشان في تصريح إعلامي انه اكد لحبيب الجملي على ضرورة وجود صحافة اكثر حرية و اكثر استقلالية مذكرا في هذا الشان بان الصحافة تقوم بدور أساسي في مسار الانتقال الديمقراطي .
واضاف أنه نقل لرئيس الحكومة المكلف بعض مشاغل التونسيين وقلقهم ازاء مناخات تشكيل الحكومة كما تطرق اللقاء الى الجهود المبذولة من اجل اعادة تأسيس الثقة مع المواطن.
من جهة أخرى أكد أن اللقاء لم يتطرق الى مسالة تشكيل الحكومة وما يتداول حول احداث لجنة لتشكيل حكومة مصغرة او حكومة كفاءات موضحا ان كل ما تم مناقشته مع رئيس الحكومة المكلف هو كيفية استعادة ثقة المواطن.
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد انطلق منذ الاثنين الماضي في المشاورات مع الاحزاب و المنظمات و بعض الشخصيات حول تشكيل الحكومة.
وقال زياد كريشان في تصريح إعلامي انه اكد لحبيب الجملي على ضرورة وجود صحافة اكثر حرية و اكثر استقلالية مذكرا في هذا الشان بان الصحافة تقوم بدور أساسي في مسار الانتقال الديمقراطي .
واضاف أنه نقل لرئيس الحكومة المكلف بعض مشاغل التونسيين وقلقهم ازاء مناخات تشكيل الحكومة كما تطرق اللقاء الى الجهود المبذولة من اجل اعادة تأسيس الثقة مع المواطن.
من جهة أخرى أكد أن اللقاء لم يتطرق الى مسالة تشكيل الحكومة وما يتداول حول احداث لجنة لتشكيل حكومة مصغرة او حكومة كفاءات موضحا ان كل ما تم مناقشته مع رئيس الحكومة المكلف هو كيفية استعادة ثقة المواطن.
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد انطلق منذ الاثنين الماضي في المشاورات مع الاحزاب و المنظمات و بعض الشخصيات حول تشكيل الحكومة.
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