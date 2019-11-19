قيس سعيد يتنقل إلى مستشفى الحروق للإطمئنان على صحة أعوان الحماية المدنية

Mardi 19 Novembre 2019
تنقّل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الثلاثاء، إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس للإطمئنان على صحة أعوان الحماية المدنية المصابين في انفجار خزان محروقات، رفقة أعضاء النقابة الوطنية للحماية وزير الداخلية والمدير العام للحماية المدنية.
يذكر أن عددا من أعوان الحماية المدنية كانوا قد تعرضو بالمركز الحدودي المتقدم براس جدير إلى حروق من الدرجة الثالثة بكامل الجسم اثر انفجار خزان محروقات. وتم نقلهم بواسطة طائرة إلى مستشفى الحروق والاصابات البليغة ببن عروس.
المصدر - موزاييك
يذكر أن عددا من أعوان الحماية المدنية كانوا قد تعرضو بالمركز الحدودي المتقدم براس جدير إلى حروق من الدرجة الثالثة بكامل الجسم اثر انفجار خزان محروقات. وتم نقلهم بواسطة طائرة إلى مستشفى الحروق والاصابات البليغة ببن عروس.
المصدر - موزاييك
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Par:slimene (France )
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