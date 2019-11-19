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في حدائق قرطاج ..القبض على مجرم خطير محكوم ب20سنة سجنا مع النفاذ العاجل

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - تمكن مساء اليوم اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج ؛ من القبض على شخص عمره 39 سنة محل تفتيش لفائدة القضاء من أجل تورطه في قضية "القتل العمد" وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة 20 سنة مع النفاذ العاجل.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش.


  
  
     
  
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