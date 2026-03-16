تأجيل النظر في قضية كاتب عام الجامعة العامة للنقل إلى أفريل المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، تأجيل النظر في قضية شبهات فساد مالي شملت كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وستة متهمين آخرين من بينهم أعضاء بالجامعة، وذلك إلى جلسة 6 أفريل المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مزيد التأخير في انتظار صدور قرار الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، إلى جانب الاستجابة لطلب الممثل القانوني لشركة نقل تونس.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مزيد التأخير في انتظار صدور قرار الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، إلى جانب الاستجابة لطلب الممثل القانوني لشركة نقل تونس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325554