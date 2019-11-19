جامع الزيتونة: افتتاح معرض للمعالم الدينية الكبرى تحت عنوان ''تونس عبق الحضارة''

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - بمناسبة الاحتفال بتظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019 " افتتح أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر في البهو الخارجي لجامع الزيتونة المعمور معرضا للمعالم الدّينية الكبرى بمدينة تونس تحت عنوان : " تونس عبق الحضارة"
وتضمّن المعرض لوحات تجسيدية لأهم المعالم الدينية بالمدينة العتيقة تتوزع بين الجوامع والمساجد والمدارس والزوايا مع توضيح لأهم مميزاتها المعمارية وجمال هندستها بما يجعلها تشكل طابعا متفردا في التراث العالمي .
وتضمّن المعرض لوحات تجسيدية لأهم المعالم الدينية بالمدينة العتيقة تتوزع بين الجوامع والمساجد والمدارس والزوايا مع توضيح لأهم مميزاتها المعمارية وجمال هندستها بما يجعلها تشكل طابعا متفردا في التراث العالمي .
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Par:BABANETTOO (France )
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