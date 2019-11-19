Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Hayati Inta  

القيادي بالتيار نبيل حجي : الغنوشي خرق النظام الداخلي ونتائج التصويت على احداث لجنة مالية وقتية غير قانونية

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - قال الاثنين 18 نوفمبر، القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي إن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي خرق النظام الداخلي للمجلس في الجلسة العامة التي تم خلالها التصويت على احداث لجنة مالية وقتية.

وذكر حجي تفاصيل ما اعتبره خرقا للنظام الداخلي للمجلس وأفاد بأنه كان يتوقّع ألا يكون الغنوشي قادرا على حسن تسير المجلس وقال "بدأت أتأكد من ذلك بمعاينة تخبطه في إدارة الجلسة الافتتاحية التي ترأسها بوصفه النائب الأكبر سنّا".


واعتبر حجي أنه يجب إعادة الجلسة وأشار إلى أنه كان يمكن تدارك الأمر وقال "عند ملاحظتي لهذا الإخلال، طلبت بإلحاح نقطة نظام لتصحيح الوضع. لكن يبدو أن رئيس المجلس لا يسمع إلا نفسه....مالمرسى بدينا نقدفو".

يذكر أنه تم التصويت على اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 بموافقة 143 صوتا ورفض نائب وحيد واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

  
  
     
  
rtt-920f7ba364f910bdec8ab85b32ff193a-2019-11-19 11:29:59






1 de 1 commentaires pour l'article 192939

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 19 Novembre 2019 à 11h 58m |           
بعض من النواب ليسوا في خدمة الشعب بل يبحثون على العلة و بنت العلة و فقط




En continu

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 | 22 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:48 12:12 07:01 05:31
15°
 15° % 51 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1018°-919°-1019°-1219°-11
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   779,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574161152|192939 1381|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires