القيادي بالتيار نبيل حجي : الغنوشي خرق النظام الداخلي ونتائج التصويت على احداث لجنة مالية وقتية غير قانونية

Mardi 19 Novembre 2019



باب نات

- قال الاثنين 18 نوفمبر، القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي إن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي خرق النظام الداخلي للمجلس في الجلسة العامة التي تم خلالها التصويت على احداث لجنة مالية وقتية.وذكر حجي تفاصيل ما اعتبره خرقا للنظام الداخلي للمجلس وأفاد بأنه كان يتوقّع ألا يكون الغنوشي قادرا على حسن تسير المجلس وقال "بدأت أتأكد من ذلك بمعاينة تخبطه في إدارة الجلسة الافتتاحية التي ترأسها بوصفه النائب الأكبر سنّا".واعتبر حجي أنه يجب إعادة الجلسة وأشار إلى أنه كان يمكن تدارك الأمر وقال "عند ملاحظتي لهذا الإخلال، طلبت بإلحاح نقطة نظام لتصحيح الوضع. لكن يبدو أن رئيس المجلس لا يسمع إلا نفسه....مالمرسى بدينا نقدفو".يذكر أنه تم التصويت على اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 بموافقة 143 صوتا ورفض نائب وحيد واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.