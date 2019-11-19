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الارهابي المتهم بطعن الأمني رياض بروطة واصاب زميله في باردو يرفض المحاكمة وهذا ما قرره القضاء في الملف

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - شرعت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف طعن ضابط الامن رياض بروطة بسكين والاعتداء على زميله من قبل عنصر ارهابي يدعى زياد الغربي موالي لداعش الارهابي .

وبالمناداة على المتهم ؛تبين انه تم جلبه من السجن لكنه رفض الصعود الى جلسة المحاكمة .



طلبات المحامين ..


وقد حضر محامو الدفاع القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد رياض بروطة وطلبوا من المحكمة التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.

كما طلب محامو المتهم التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة التاخير الى جلسة 24 ديسمبر المقبل .


وتعود اطوار القضية الى يوم 1 نوفمبر 2017 إثر تعمّد شخص مهاجمة دوريّة أمنيّة تابعة لشرطة المرور بساحة باردو. ثم تولى طعن ضابط بسكين على مستوى رقبته. واستهدف زميله على مستوى جبينه.

  
  
     
  
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