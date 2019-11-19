فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابعيها بالصدمة

Mardi 19 Novembre 2019



باب نات

- شاركت الاعلامية بية الزردي مع الفنان المنذر بن عمار في اول فيديو كليب بعنوان بوتيك الانستغرام.الفيديو كليب لم يعجب عشاق بية الزردي واعتبروا ان صوتها نشاز وانه لا تصلح سوى للبوز.