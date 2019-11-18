إصدار قرار بغلق الملهى الليلي Madison وسحب رخصة بيع المشروبات الكحولية من صاحبها

Lundi 18 Novembre 2019



أصدر والي تونس الشاذلي بوعلاق مساء يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، قرارا بغلق الملهى الليليMadison الذي جدت به حادثة وفاة الشاب آدم بوليفة أول أمس.وأكد الشاذلي بوعلاق في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن قرار الغلق يأتي على خلفية ثبوت التقصير الحاصل في التعاطي مع جريمة القتل داخل الملهى بناء على التقارير الأمنية.وتحدث بوعلاق عن انطلاق إجراءات سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية من صاحبها بعد ثبوت كرائها لشخص آخر.وذكر والي تونس أن المصالح الأمنية تقوم بتفقد الرخص بصفة دورية حيث يتم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد المخالفين.وكان الشاب آدم يحتفل بعيد ميلاده الـ23 عندما حصلت مناوشة بينه وبين ونادل بالنزل تم فضها في مرحلة أولى لكنها تطورت بعد ذلك.