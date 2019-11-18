التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت بخطوة إيجابية باختيار الجملي ومطالبتنا ب3 وزارات ليست قرآنا منزّلا

Lundi 18 Novembre 2019



باب نات

- قال الاثنين 18 نوفمبر، الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ان اختيار حركة النهضة للحبيب الجملي رئيسا للحكومة مؤشر إيجابي وخطوة إيجابية أولى من النهضة لإنجاح مشاورات تشكيل الحكومة.وصرّح الشواشي في مداخلة على راديو ماد بأن التيار الديمقراطي لا يزال بانتظار دعوة رئيس الحكومة المكلف للتشاور بشأن تركيبة حكومته.وأفاد بأن حزبه سيجدّد في لقائه برئيس الحكومة المكلف التذكير بشروط التيار للمشاركة في الحكومة والتي تتمثل أساسا في الوزارات الثلاث. واستدرك الشواشي قائلا "لكن هذه الشروط ليست قرآنا منزّلا فنحن سنستمع لاجابة رئيس الحكوة الذي قد يستجيب لبعض شروطنا ويطالب بتعديل جزء آخر" وتابع قائلا "نحن هدفنا شروع حكم وبرنامج وليس محاصصة".وأشار الشواشي إلى أن هناك شرط آخر أساسي في المشاورات لا تراجع عنه وقال "نحن لن نشارك في حكومة فيها قلب تونس والدستوري الحر وسننسحب من المشاورات اذا أعلمنا رئيس الحكومة المكلف أنه سيشرّك قلب تونس والدستوري الحر في حكومته".