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صورة اليوم من البرلمان: عبير موسي ترفع صورة بورقيبة في وجه الغنوشي

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - تمّ، التصويت، الإثنين، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو على تركيبة اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 بموافقة 143 صوتا مع رفض نائب واحد واحتفاظ أربعة نواب بأصواتهم.

وظهرت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال الجلسة وهي ترفع صورة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في رسالة منها لرئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي تعتبر أن له مشكلة مع الزعيم بورقيبة.


وصرّحت عبير موسي في أكثر من مناسبة بأن بورقيبة هو على حد تعبيرها عقدة "الاخوان وشيخ الاخوان" في إشارة الي النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.

وأشارت في حوار على إذاعة شمس أف أم مؤخّرا إلي أن الغنوشي وفي كلمته الافتتاحية بعد تنصيبه رئيسا للبرلمان ذكر الذين ترأسوا البرلمان التونسي واستثني الزعيم بورقيبة وقالت "هذا البرلمان هو برلمان بورقيبة وأن البرلمان هو ملك للدساترة وفق تعبيرها.


  
  
     
  
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