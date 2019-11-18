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البرلمان: توزيع المقاعد ومكتب اللجنة الخاصة الوقتية المُخصصة لدراسة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 بقصر باردو، على اجتماع ممثلي الأحزاب البرلمانية والائتلافات والمجموعات الانتخابية (حسب الأهمية العددية).

وتم توزيع المقاعد ومكتب اللجنة الخاصة الوقتية المُخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020، وذلك حسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.




مكتب اللجنة الخاصة الوقتية :
1/ الرئيس: عياض اللومي (قلب تونس)
2/ نائب الرئيس: هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)
3/ المقرر: فيصل دربال (حزب النهضة)
4/ المقرر المساعد: منذر بن عطية (ائتلاف الكرامة)
5/ المقرر المساعد: لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)

توزيع المقاعد في اللجنة :

· حزب حركة النهضة: 5
1/ فيصل دربال
2/ معز الحاج رحومة
3/ أسامة الصغير
4/ سميرة حميد
5/ يمينة الزغلامي

· حزب قلب تونس : 4
1/ عياض اللومي
2/ سميرة بعيزيق
3/ مريم اللغماني
4/ سهام المشرقي


· حزب التيار الديمقراطي : 2
1/ هشام عجبوني
2/ محمد عمار


· ائتلاف الكرامة : 2
1/ منذر بن عطية
2/ فاخر الشويخي

· الحزب الدستوري الحر : 2
1/ لمياء جعيدان
2/ مجدي بوذينة

· حركة الشعب : 2
1/ هيكل مكي
2/ كمال الحبيب فراج


· حركة تحيا تونس : 2
1/ الهادي الماكني
2/ مروان فلفال


· بقية الاحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة : 3
1/ عدنان بن ابراهيم
2/ علي الهرماسي
3/ المنجي الرحوي



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192871

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 18 Novembre 2019 à 11h 32m |           
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)



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