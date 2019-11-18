البرلمان: توزيع المقاعد ومكتب اللجنة الخاصة الوقتية المُخصصة لدراسة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020

Lundi 18 Novembre 2019



باب نات

توزيع المقاعد في اللجنة :

- أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 بقصر باردو، على اجتماع ممثلي الأحزاب البرلمانية والائتلافات والمجموعات الانتخابية (حسب الأهمية العددية).وتم توزيع المقاعد ومكتب اللجنة الخاصة الوقتية المُخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020، وذلك حسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.1/ الرئيس: عياض اللومي (قلب تونس)2/ نائب الرئيس: هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)3/ المقرر: فيصل دربال (حزب النهضة)4/ المقرر المساعد: منذر بن عطية (ائتلاف الكرامة)5/ المقرر المساعد: لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)1/ فيصل دربال2/ معز الحاج رحومة3/ أسامة الصغير4/ سميرة حميد5/ يمينة الزغلامي1/ عياض اللومي2/ سميرة بعيزيق3/ مريم اللغماني4/ سهام المشرقي1/ هشام عجبوني2/ محمد عمار1/ منذر بن عطية2/ فاخر الشويخي1/ لمياء جعيدان2/ مجدي بوذينة1/ هيكل مكي2/ كمال الحبيب فراج1/ الهادي الماكني2/ مروان فلفال1/ عدنان بن ابراهيم2/ علي الهرماسي3/ المنجي الرحوي