صفاقس: المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ينظم يوم الأبواب المفتوحة بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة صناعية

ينظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس فعاليات يوم الأبواب المفتوحة بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة صناعية ، وذلك في إطار انفتاحه على محيطه الاقتصادي والصناعي .ويهدف هذا الحدث الذي من المنتظر ان ينعقد يوم الاربعاء 15 افريل الجاري ،إلى التعريف باختصاصات المعهد وبرامجه التكوينية وإبراز مهارات الطلبة وقدرتهم على الاستجابة لحاجيات المؤسسات الصناعية، إلى جانب تقريبهم من صناع القرار في المجال الصناعي وتهيئتهم للاندماج في سوق الشغل وتعزيز فرص الشراكة بين المعهد والمؤسسات الاقتصادية.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ، في نسختها الثانية ،تنظيم مؤتمرات وورشات تطبيقية يؤمنها طلبة المعهد، في تجربة تفاعلية تجمع بين التكوين الأكاديمي والتطبيق الميداني، بما يدعم فرص إدماجهم المهني ويعزز التعاون بين الجامعة والمحيط الصناعي.وللاشارة فقد نظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس فعاليات يوم الأبواب المفتوحة في نسخته الأولى يوم 11 ديسمبر 2024، تحت شعار "التكوين في خدمة التشغيلية " بهدف انفتاحه على محيطه الصناعي و التعريف باختصاصاته وتعزيز فرص دمج الطلبة في سوق الشغل وذلك بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة صناعية.