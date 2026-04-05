Babnet   Latest update 23:13 Tunis

صفاقس: المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ينظم يوم الأبواب المفتوحة بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة صناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d2324c75e831.38752794_fghoejinplkmq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 14:07 قراءة: 0 د, 47 ث
      
ينظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس فعاليات يوم الأبواب المفتوحة بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة صناعية ، وذلك في إطار انفتاحه على محيطه الاقتصادي والصناعي .

ويهدف هذا الحدث الذي من المنتظر ان ينعقد يوم الاربعاء 15 افريل الجاري ،إلى التعريف باختصاصات المعهد وبرامجه التكوينية وإبراز مهارات الطلبة وقدرتهم على الاستجابة لحاجيات المؤسسات الصناعية، إلى جانب تقريبهم من صناع القرار في المجال الصناعي وتهيئتهم للاندماج في سوق الشغل وتعزيز فرص الشراكة بين المعهد والمؤسسات الاقتصادية.


ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ، في نسختها الثانية ،تنظيم مؤتمرات وورشات تطبيقية يؤمنها طلبة المعهد، في تجربة تفاعلية تجمع بين التكوين الأكاديمي والتطبيق الميداني، بما يدعم فرص إدماجهم المهني ويعزز التعاون بين الجامعة والمحيط الصناعي.


وللاشارة فقد نظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس فعاليات يوم الأبواب المفتوحة في نسخته الأولى يوم 11 ديسمبر 2024، تحت شعار "التكوين في خدمة التشغيلية " بهدف انفتاحه على محيطه الصناعي و التعريف باختصاصاته وتعزيز فرص دمج الطلبة في سوق الشغل وذلك بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة صناعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326868

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>