Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ai Damait Hozen la  

جوهر بن مبارك: عبد الكريم الزبيدي مغفل استخدموه كاداة لخدمة نبيل القروي

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - هاجم الخميس 14 نوفمبر، الناشط السياسي جوهر بن مبارك وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي ووصفه بالمغفل الذي كان عاجزا عن فهم ما كان يجري في المشهد السياسي.
وقال جوهر بن مبارك في حوار على أمواج أي اف أم ان الزبيدي جعل من نفسه دمية واداة بيد أشخاص سعوا لتدمير يوسف الشاهد خدمة لنبيل القروي وفتح الطريق أمامه للوصول الي الدور الثاني من الانتخابات الرئيسية مشيرا الي ان صعود قيس سعيد قلب كل الموازين.




  
  
     
  
rtt-e7d4ab7391839836845543419ad29eda-2019-11-14 20:47:27






1 de 1 commentaires pour l'article 192697

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 21h 57m |           
أستاذ جوهر، أنت تعرف أن الذي يحسب وحدو يفضلو ... و هذا ما حصل .. و الكلام يطول .



En continu

الخميس 14 نوفمبر 2019 | 17 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:51 12:11 06:56 05:27
16°
 16° % 59 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-1521°-1424°-1217°-1118°-10
  • Avoirs en devises
    18830,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14694 DT        1$ =2,85256 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   808,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573765467|192697 1626|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires