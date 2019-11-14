Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - هاجم الخميس 14 نوفمبر، الناشط السياسي جوهر بن مبارك وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي ووصفه بالمغفل الذي كان عاجزا عن فهم ما كان يجري في المشهد السياسي.
وقال جوهر بن مبارك في حوار على أمواج أي اف أم ان الزبيدي جعل من نفسه دمية واداة بيد أشخاص سعوا لتدمير يوسف الشاهد خدمة لنبيل القروي وفتح الطريق أمامه للوصول الي الدور الثاني من الانتخابات الرئيسية مشيرا الي ان صعود قيس سعيد قلب كل الموازين.
وقال جوهر بن مبارك في حوار على أمواج أي اف أم ان الزبيدي جعل من نفسه دمية واداة بيد أشخاص سعوا لتدمير يوسف الشاهد خدمة لنبيل القروي وفتح الطريق أمامه للوصول الي الدور الثاني من الانتخابات الرئيسية مشيرا الي ان صعود قيس سعيد قلب كل الموازين.
1 de 1 commentaires pour l'article 192697
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:13
|14:51
|12:11
|06:56
|05:27
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-15
|21°-14
|24°-12
|17°-11
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(107 656) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 673) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 889) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 265) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 215) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 430) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 553) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 363) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 811) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 815) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 088) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 003) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 978) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 492) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 273) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 372) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 576) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 238) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 080) قيس سعيّد : الوحي نزل على الرّسول
( 47 964) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:mandhouj (France )
Sur: جوهر بن مبارك: عبد الكريم الزبيدي مغفل استخدموه كاداة لخدمة نبيل القروي