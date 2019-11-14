جوهر بن مبارك: عبد الكريم الزبيدي مغفل استخدموه كاداة لخدمة نبيل القروي

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- هاجم الخميس 14 نوفمبر، الناشط السياسي جوهر بن مبارك وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي ووصفه بالمغفل الذي كان عاجزا عن فهم ما كان يجري في المشهد السياسي.وقال جوهر بن مبارك في حوار على أمواج أي اف أم ان الزبيدي جعل من نفسه دمية واداة بيد أشخاص سعوا لتدمير يوسف الشاهد خدمة لنبيل القروي وفتح الطريق أمامه للوصول الي الدور الثاني من الانتخابات الرئيسية مشيرا الي ان صعود قيس سعيد قلب كل الموازين.