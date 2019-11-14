سمير ديلو للتيار الديمقراطي: شروطكم كشرط العازب عالهجالة

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم الخميس ان الحركة لم تتوافق مع حزب قلب تونس ولكن الأمر مجرد تفاهم فقط على إدارة المرحلة.ورفض سمير ديلو اتهامهم بالتنكر لوعودهم التي قطعوها على ناخبيهم قائلا " لماذا نتحمل مسؤولية هذا التقارب مع قلب تونس ولا يتحمل التيار الديمقراطي وحركة الشعب مسؤولية رفضهم الدخول في حكومة".وتابع سمير ديلو " صحيح انه لو لا قلب تونس لما تمكن راشد الغنوشي من الوصول الى رئاسة البرلمان ولولا النهضة لما وصلت سميرة الشواشي نائبة له.واتهم سمير ديلو حزب التيار الديمقراطي بالغرور قائلا بان شروطهم تعجيزية للغاية مضيفا " شروط التيار شرط العازب على الهجالة".