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سمير ديلو للتيار الديمقراطي: شروطكم كشرط العازب عالهجالة

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم الخميس ان الحركة لم تتوافق مع حزب قلب تونس ولكن الأمر مجرد تفاهم فقط على إدارة المرحلة.

ورفض سمير ديلو اتهامهم بالتنكر لوعودهم التي قطعوها على ناخبيهم قائلا " لماذا نتحمل مسؤولية هذا التقارب مع قلب تونس ولا يتحمل التيار الديمقراطي وحركة الشعب مسؤولية رفضهم الدخول في حكومة".


وتابع سمير ديلو " صحيح انه لو لا قلب تونس لما تمكن راشد الغنوشي من الوصول الى رئاسة البرلمان ولولا النهضة لما وصلت سميرة الشواشي نائبة له.

واتهم سمير ديلو حزب التيار الديمقراطي بالغرور قائلا بان شروطهم تعجيزية للغاية مضيفا " شروط التيار شرط العازب على الهجالة".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192672

Karimyousef  (France)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 14h 18m |           
La règle d'or en politique c'est le pragmatisme. on commence par fixer les objectifs à atteindre puis à déterminer les moyens a mettre en oeuvre pour y arriver.
Si galb tounes est d'accord sur les objectifs pourquoi on s'encombre par des négociations interminables avec des partis idéologiques et sectaires.
Galb tounes dispose de plus de légitimité que Attayar et les nationalistes arabes .



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