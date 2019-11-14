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الصافي سعيد: ذهبت لافتتاح البرلمان ممتلئا بالأمل فغادرت ممتلئا بالإحباط والالم

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال النائب الصافي سعيد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 انه مستاء مما شاهده وعاينه في أولى جلسات مجلس نواب الشعب الجديد.

وقال الصافي سعيد "ذهبت للإفتتاح ممتلئا بالأمل...ثمّ غادرت ممتلئا بالإحباط والألم. مشيرا بأن ما شاهده اليوم هو المهزلة التي ستطول فصولها.


وتسائل الصافي سعيد، إن كان قادرا على على التآلف مع النفاق والفرح المُبتذل أو عليّ أن أنسحب كي أصنع معنى لحياتي خارج هذا المربّع المليئ بالرياء والتملّق والنكران.

واضاف "تفحّصت أركان المبنى فوجدته خاليا من قيمة الحياة.. خاليا حتى من أقل ضرورات النظافة والحياة..
كل شيء قديم وآيل للسقوط من الكراسي إلى أبواب بيوت الراحة إلى الجمهورية!
أنا الصافي سعيد قد أكون أخطأت الطريق.. حينما فكرت في البرلمان والدولة. وجدت كل شيء في البرلمان إلا الوطن ونفسي. "


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192646

Lechef  ()  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 07h 47m |           
Dans tous les cas, lorsque vous vous êtes dirigé le matin au '' boulot'', vous êtes sûr que vous n'allez pas à un hôtel 5 étoiles. C'est un lieu de travail avec les moyens qu'on a !!!!
L'essentiel est le résultat !!!



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