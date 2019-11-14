Radio Babnet Tunisie On Air: Shadia - Maksofa-Minnak  

عدنان منصر: النهضة تتجه الي الفناء وأحمق من صدق انها كانت جادة في التفاوض مع التيار وحركة الشعب

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال الأربعاء 13 نوفمبر، الناشط السياسي عدنان منصر تعليقا على فوز زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي برئاسة البرلمان وفوز القيادية في قلب تونس سميرة الشواشي بمنصب النائب الأول للرئيس ان تحالف النهضة وقلب تونس كان متوقعا منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
وأكد منصر أن تحالف النهضة وقلب تونس طبخ منذ مدة معتبرا أن تفاوض النهضة مع كل من التيار الديمقراطي وحركة النهضة لم يكن جديا.
وقال " من صدق أن النهضة كانت جدية في التفاوض مع حركة الشعب والتيار فهو مجرد أحمق فمن كان يتابع سلوك النهضة في السنوات الأخيرة كان يعلم أن ذلك سيحصل".
واعتبر أن النهضة بهذا التحالف تسير نحو الفناء وقال "النهضة أكدت أنها عراب المنظومة القديمة المتجهة نحو الفناء" مشيرا الي أن الانتخابات القادمة ستطوي صفحة النهضة نهائيا".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192645

Faten  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 08h 10m |           
أظن أنه على حق و الله أعلم

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 08h 00m |           
الاحمق لا يعلم انه احمق
والاشد حمقا من يصف غيره بالحمق
انتهى الدرس يــــــــا ...



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