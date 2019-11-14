Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال الأربعاء 13 نوفمبر، الناشط السياسي عدنان منصر تعليقا على فوز زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي برئاسة البرلمان وفوز القيادية في قلب تونس سميرة الشواشي بمنصب النائب الأول للرئيس ان تحالف النهضة وقلب تونس كان متوقعا منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
وأكد منصر أن تحالف النهضة وقلب تونس طبخ منذ مدة معتبرا أن تفاوض النهضة مع كل من التيار الديمقراطي وحركة النهضة لم يكن جديا.
وقال " من صدق أن النهضة كانت جدية في التفاوض مع حركة الشعب والتيار فهو مجرد أحمق فمن كان يتابع سلوك النهضة في السنوات الأخيرة كان يعلم أن ذلك سيحصل".
واعتبر أن النهضة بهذا التحالف تسير نحو الفناء وقال "النهضة أكدت أنها عراب المنظومة القديمة المتجهة نحو الفناء" مشيرا الي أن الانتخابات القادمة ستطوي صفحة النهضة نهائيا".
وأكد منصر أن تحالف النهضة وقلب تونس طبخ منذ مدة معتبرا أن تفاوض النهضة مع كل من التيار الديمقراطي وحركة النهضة لم يكن جديا.
وقال " من صدق أن النهضة كانت جدية في التفاوض مع حركة الشعب والتيار فهو مجرد أحمق فمن كان يتابع سلوك النهضة في السنوات الأخيرة كان يعلم أن ذلك سيحصل".
واعتبر أن النهضة بهذا التحالف تسير نحو الفناء وقال "النهضة أكدت أنها عراب المنظومة القديمة المتجهة نحو الفناء" مشيرا الي أن الانتخابات القادمة ستطوي صفحة النهضة نهائيا".
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Par:Faten (Tunisia )
Sur: عدنان منصر: النهضة تتجه الي الفناء وأحمق من صدق انها كانت جادة في التفاوض مع التيار وحركة الشعب