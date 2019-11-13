قلب تونس يرشح سميرة الشواشي لمنصب نائب أول لرئيس المجلس

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - أكدت النائب المنتخب عن قلب تونس سميرة الشواشي لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 أن حزبها قرر ترشيحها لمنصب نائب أول لرئيس مجلس نواب الشعب .
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Par:ahmed01 (France )
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