Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ya Msafer Wahdak  

القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني للغنوشي : تحب ننتخبوك رئيس برلمان؟؟ دوّيو..

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - نشر الاثنين 11 نوفمبر، القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني تدوينة على خلفية اعلان حركة النهضة ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.

وأشار العجبوني إلى أن ترشيح الغنوشي لنفسه لرئاسة البرلمان مناورة منه عنوانها "انتخبوني رئيس للبرلمان كبادرة حسن نيّة و مبعّد أتو نشوفو".


وعلّق قائلا "دوّيو" في إشارة إلى أن التيار لن يصوت لفائدة الغنوشي على رأس البرلمان إلا إذا وافقت النهضة مسبقا على شروط حزبه لدخول الحكومة.



  
  
     
  
rtt-d9fc9ee6be053a6d9acca0b7c171535f-2019-11-12 11:26:18






4 de 4 commentaires pour l'article 192525

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 11h 58m |           
الكل عايش ما بعد الثورة الإبتزاز الذي تعرضت له النهضة والإنبطاح الذي قامت مه فأصبحت كمثل الحمار القصير يركبه من هب ودب، والتيار يقتفون أثر من سبقهم دون إكتراث لما قد يحدث لهم، فهل من معتبر، فهل فيهم رجل رشيد؟ أين داء تونس، أين الجبهة الشعبية؟

Neuneu  (France)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 11h 56m |           
التيار و حركة الشعب في مأزق...

Portugal  (United States)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 11h 49m |           
الذباب الأزرق يڤنڤن على الأوساخ
حاشى لشعب يريد تقرير مصيره ان يُنعت بالذباب
وان كان لابدّ من فعل شيء فلا شيء سوى تطهير التيار لنفسه من هذه الأدران الصدامية التي فاحت منها رائحة الصنان

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 11h 36m |           
جماعة التيّار مشالهم العقل وقعدلهم الهبال



En continu

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 | 15 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
16°
 16° % 100 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1519°-1419°-1419°-1423°-13
  • Avoirs en devises
    18501,7

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15003 DT        1$ =2,85154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   890,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573556814|192525 4876|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires