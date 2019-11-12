القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني للغنوشي : تحب ننتخبوك رئيس برلمان؟؟ دوّيو..

Mardi 12 Novembre 2019



باب نات

- نشر الاثنين 11 نوفمبر، القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني تدوينة على خلفية اعلان حركة النهضة ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.وأشار العجبوني إلى أن ترشيح الغنوشي لنفسه لرئاسة البرلمان مناورة منه عنوانها "انتخبوني رئيس للبرلمان كبادرة حسن نيّة و مبعّد أتو نشوفو".وعلّق قائلا "دوّيو" في إشارة إلى أن التيار لن يصوت لفائدة الغنوشي على رأس البرلمان إلا إذا وافقت النهضة مسبقا على شروط حزبه لدخول الحكومة.