بعد اعلان التيار امكانية سحب مرشحه لرئاسة البرلمان، الغنوشي يلتقي محمد عبو للمرة الثالثة منذ انطلاق المشاورات

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - استقبل الإثنين 11 نوفمبر، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو وهو اللقاء الثالث الذي يجمع بين الطرفين منذ انطلاق المشاورات حول تشكيل الحكومة.
ويأتي اللقاء تزامنا مع اعلان حركة النهضة ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان وتمسكها بتعيين رئيس الحكومة دون التأكيد على ضرورة ان يكون من النهضة في رسالة مفادها أنها منفتحة على تعيين رئيس حكومة من خارجها.
كما يتزامن اللقاء مع تصريحات الامين العام التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي أكد أن حزبه مستعد لسحب ترشيحه لرئاسة البرلمان وفسح المجال أمام الغنوشي في حال تم التوصل لتوافقات مع النهضة لتشكيل الحكومة.
يذكر أن التيار الديمقراطي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يتنازل عن شروطه لمشاركة النهضة في الحكم، المتمثلة في حصوله على وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري في حكومة رئيسها من خارج النهضة.
ويأتي اللقاء تزامنا مع اعلان حركة النهضة ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان وتمسكها بتعيين رئيس الحكومة دون التأكيد على ضرورة ان يكون من النهضة في رسالة مفادها أنها منفتحة على تعيين رئيس حكومة من خارجها.
كما يتزامن اللقاء مع تصريحات الامين العام التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي أكد أن حزبه مستعد لسحب ترشيحه لرئاسة البرلمان وفسح المجال أمام الغنوشي في حال تم التوصل لتوافقات مع النهضة لتشكيل الحكومة.
يذكر أن التيار الديمقراطي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يتنازل عن شروطه لمشاركة النهضة في الحكم، المتمثلة في حصوله على وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري في حكومة رئيسها من خارج النهضة.
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