علي الحفصي: حافظ قائد السبسي أكد لي ان علاقته بالنداء انتهت

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - قال الامين العام لحزب نداء تونس علي الحفصي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان علاقته بحافظ قائد السبسي تظل علاقة انسانية متابعا " لم ألتقي حافظ منذ اكثر من شهر".
وقال علي الحفصي " في النهاية السياسة مع حافظ السبسي انتهت تماما لانه يتحمل مسؤولية الازمة التي وصل اليها الحزب مع اطراف اخرى مشددا ان علاقة نجل الرئيس بالنداء قد انتهت تماما".
وتابع علي الحفصي "لا يمكن ان ننفي دور حافظ في الوضعية الكارثية التي وصل اليها النداء".
وقال علي الحفصي " في النهاية السياسة مع حافظ السبسي انتهت تماما لانه يتحمل مسؤولية الازمة التي وصل اليها الحزب مع اطراف اخرى مشددا ان علاقة نجل الرئيس بالنداء قد انتهت تماما".
وتابع علي الحفصي "لا يمكن ان ننفي دور حافظ في الوضعية الكارثية التي وصل اليها النداء".
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Par:Ryan81 (Tunisia )
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