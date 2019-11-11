Lundi 11 Novembre 2019
وات- أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة، العميد جمال الورفلي، "سقوط طائرة عموديّة على أرض مسيجة معدة للبناء بحي الفاتح 3 من معتمدية سكرة بولاية أريانة في حدود الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين ووفاة سائقها على عين المكان".
وأضاف الورفلي، في تصريح لـ(وات)، أن "سقوط الطائرة العمودية وهي طائرة مداواة فلاحية، كان نتيجة اصطدام ذيلها بعمود كهربائي للضغط العالي بالمنطقة"، مشيرا إلى أن سقوطها لم يتسبب في خسائر بشرية أخرى خاصة وأنها وقعت على بعد 04 أمتار من أحد المنازل، وفق قوله.
وقد تم تطويق منطقة سقوط الطائرة العمودية بحضور السلطات الجهوية والمحليّة، في انتظار معاينة وكيل الجمهورية للواقعة والاذن بتحويل جثة الضحية الى المستشفى للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة.
وتجدر الإشارة الى أنه ووفقا لمصادر محلية بالجهة، فإن الطائرة العمودية تابعة لمصالح الفلاحة بأريانة وكانت بصدد القيام بعملية مداواة لسبخة سكرة.
وأضاف الورفلي، في تصريح لـ(وات)، أن "سقوط الطائرة العمودية وهي طائرة مداواة فلاحية، كان نتيجة اصطدام ذيلها بعمود كهربائي للضغط العالي بالمنطقة"، مشيرا إلى أن سقوطها لم يتسبب في خسائر بشرية أخرى خاصة وأنها وقعت على بعد 04 أمتار من أحد المنازل، وفق قوله.
وقد تم تطويق منطقة سقوط الطائرة العمودية بحضور السلطات الجهوية والمحليّة، في انتظار معاينة وكيل الجمهورية للواقعة والاذن بتحويل جثة الضحية الى المستشفى للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة.
وتجدر الإشارة الى أنه ووفقا لمصادر محلية بالجهة، فإن الطائرة العمودية تابعة لمصالح الفلاحة بأريانة وكانت بصدد القيام بعملية مداواة لسبخة سكرة.
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Par:aruodg (Tunisia )
Sur: سقوط طائرة مداواة فلاحية بسكرة ووفاة سائقها على عين المكان