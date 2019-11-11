محامي النقيب زياد فرج الله يحذّر من ''الدولة العميقة'' ويطالب بتوفير الحماية لموكّله ول''شوشو''

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - وجّه الأحد 10 نوفمبر، نزار التومي، محامي النقيب زياد فرج الله، دعوة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه رئيسا للنيابة العمومية المشرفة على القطب القضائي للإرهاب أن يأذن بفتح بحث تحقيقي و توفير حماية لكل من زياد فرج الله ويوسف شهر شوشو .
وحذّر التومي من "الدولة العميقة" التي قال انها تحرك أذرعها لتهميش وتمييع قضية الضابط بالحرس الوطني زياد فرج الله قصد وأدها والضغط على يوسف شهر شوشو حتى لا يفضح كل المتورطين.
ووصف نزال التومي "شوشو" بأنه بمثابة الصندوق الأسود لجهة الساحل وهو على علاقة بالعديد من الشخصيات النافذة المتورطة في جرائم إرهابية وفق تعبيره.
يذكر أن النقيب زياد فرج الله كان نشر فيديو تحدّث فيه عن مسائل أمنية خطيرة دعّمها الأمني المعروف ب"شوشو" قبل أن يكذّبها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على لسان الناطق الرسمي سفيان السليطي.
وحذّر التومي من "الدولة العميقة" التي قال انها تحرك أذرعها لتهميش وتمييع قضية الضابط بالحرس الوطني زياد فرج الله قصد وأدها والضغط على يوسف شهر شوشو حتى لا يفضح كل المتورطين.
ووصف نزال التومي "شوشو" بأنه بمثابة الصندوق الأسود لجهة الساحل وهو على علاقة بالعديد من الشخصيات النافذة المتورطة في جرائم إرهابية وفق تعبيره.
يذكر أن النقيب زياد فرج الله كان نشر فيديو تحدّث فيه عن مسائل أمنية خطيرة دعّمها الأمني المعروف ب"شوشو" قبل أن يكذّبها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على لسان الناطق الرسمي سفيان السليطي.
1 de 1 commentaires pour l'article 192464
En continu
- Hier 21:33 سيدي الرئيس.. مالذي يحدث في تونس!!؟؟
- Hier 21:21 لماذا لا أخاف من النهضة !
- Hier 15:41 الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:15
|14:53
|12:10
|06:53
|05:24
|
15°
|17°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-13
|15°-13
|18°-14
|19°-14
|17°-14
Follow @babnet_Tunisie
(284 425) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 604) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 599) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 332) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 681) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 843) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 141) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 227) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 969) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 493) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 155) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 619) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 532) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 645) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 531) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 981) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 871) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 776) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 322) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 52 859) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: عبد اللطيف المكي: بن جعفر غير مطروح لرئاسة الحكومة