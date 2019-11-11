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محامي النقيب زياد فرج الله يحذّر من ''الدولة العميقة'' ويطالب بتوفير الحماية لموكّله ول''شوشو''

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - وجّه الأحد 10 نوفمبر، نزار التومي، محامي النقيب زياد فرج الله، دعوة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه رئيسا للنيابة العمومية المشرفة على القطب القضائي للإرهاب أن يأذن بفتح بحث تحقيقي و توفير حماية لكل من زياد فرج الله ويوسف شهر شوشو .


وحذّر التومي من "الدولة العميقة" التي قال انها تحرك أذرعها لتهميش وتمييع قضية الضابط بالحرس الوطني زياد فرج الله قصد وأدها والضغط على يوسف شهر شوشو حتى لا يفضح كل المتورطين.


ووصف نزال التومي "شوشو" بأنه بمثابة الصندوق الأسود لجهة الساحل وهو على علاقة بالعديد من الشخصيات النافذة المتورطة في جرائم إرهابية وفق تعبيره.

يذكر أن النقيب زياد فرج الله كان نشر فيديو تحدّث فيه عن مسائل أمنية خطيرة دعّمها الأمني المعروف ب"شوشو" قبل أن يكذّبها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على لسان الناطق الرسمي سفيان السليطي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192464

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 11 Novembre 2019 à 10h 48m |           
لو يتم كشف وايقاف كل العصابة فنطلب بإقاف وزير الداخلية كذلك لانه نفى صحة المعلومات وليكشف لنا لماذا اخذ هذا الموقف والادلة بارزة كعين الشمس.
الرجل لم يكن كل المعتاد امام الصحافة الامس "مرتبك وكأنه يرتعش"



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