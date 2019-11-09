إيقاف نقيب حرس في صفاقس على خلفية تصريحات مغلوطة

Samedi 09 Novembre 2019
ألقت فرقة الأبحاث للحرس الوطني بصفاقس أمس القبض على النقيب بالحرس الوطني الذي يشتغل بإقليم الحرس بسوسة وإحالته على الإدارة العامة للحرس الوطني التي كانت فتحت بحثا إداريا في التصريحات التي وردت على لسانه في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أنّ النقيب المذكور تحدث عن كشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين من ولاية المنستير وعن وجود مخططات إرهابية تهدد سلامة وأمن البلاد.
واعتبرت الادارة العامة ان تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت مصادر اذاعة موزاييك أن النقيب يعاني من أمراض وضغوطات نفسية وهو ما دفع إلى تكليفه بخطة إدارية وإبعاده عن المهام الميدانية.
النيابة العمومية بالمنستير تحقق
كما فتحت النيابة العمومية بالمنستير بحثا تحقيقيا في خصوص ما يمكن أن تتضمنه 4 فيديوهات من جرائم، تم نشرها على موقع الفيسبوك، نشرها أحد الأمنيين، وكانت وزارة الداخلية قد نفت صحة محتواها، وشقيقه وشخص ثالث .
Credits Mosaique FM
وأوضح المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لموزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أسند إنابة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للتعهد بالموضوع والبحث بخصوص ما يمكن أن يحصل أو ارتكب من جرائم بمدينة الوردانين.
المصدر موزاييك
ويذكر أنّ النقيب المذكور تحدث عن كشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين من ولاية المنستير وعن وجود مخططات إرهابية تهدد سلامة وأمن البلاد.
واعتبرت الادارة العامة ان تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت مصادر اذاعة موزاييك أن النقيب يعاني من أمراض وضغوطات نفسية وهو ما دفع إلى تكليفه بخطة إدارية وإبعاده عن المهام الميدانية.
النيابة العمومية بالمنستير تحقق
كما فتحت النيابة العمومية بالمنستير بحثا تحقيقيا في خصوص ما يمكن أن تتضمنه 4 فيديوهات من جرائم، تم نشرها على موقع الفيسبوك، نشرها أحد الأمنيين، وكانت وزارة الداخلية قد نفت صحة محتواها، وشقيقه وشخص ثالث .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لموزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أسند إنابة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للتعهد بالموضوع والبحث بخصوص ما يمكن أن يحصل أو ارتكب من جرائم بمدينة الوردانين.
المصدر موزاييك
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