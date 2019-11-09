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إيقاف نقيب حرس في صفاقس على خلفية تصريحات مغلوطة

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
ألقت فرقة الأبحاث للحرس الوطني بصفاقس أمس القبض على النقيب بالحرس الوطني الذي يشتغل بإقليم الحرس بسوسة وإحالته على الإدارة العامة للحرس الوطني التي كانت فتحت بحثا إداريا في التصريحات التي وردت على لسانه في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أنّ النقيب المذكور تحدث عن كشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين من ولاية المنستير وعن وجود مخططات إرهابية تهدد سلامة وأمن البلاد.


واعتبرت الادارة العامة ان تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت مصادر اذاعة موزاييك أن النقيب يعاني من أمراض وضغوطات نفسية وهو ما دفع إلى تكليفه بخطة إدارية وإبعاده عن المهام الميدانية.

النيابة العمومية بالمنستير تحقق

كما فتحت النيابة العمومية بالمنستير بحثا تحقيقيا في خصوص ما يمكن أن تتضمنه 4 فيديوهات من جرائم، تم نشرها على موقع الفيسبوك، نشرها أحد الأمنيين، وكانت وزارة الداخلية قد نفت صحة محتواها، وشقيقه وشخص ثالث .

Credits Mosaique FM



وأوضح المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لموزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أسند إنابة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للتعهد بالموضوع والبحث بخصوص ما يمكن أن يحصل أو ارتكب من جرائم بمدينة الوردانين.

المصدر موزاييك

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192397

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 09 Novembre 2019 à 18h 19m |           
كتب على صفحته الامني هيكل دخيل

نزيدكم والا يزي....
قلتلكم راهو الارهاب صنيعة دولة اي صنيعة الدولة العميقة بقيادة كمال اللطيف وعصابة الساحل بما فيهم بن تيشة ولطفي براهم وماتريكس والعقيد خالد حنيش متاع الحرس والعميد رؤوف مرادع وقيادات مالحرس...
النمر عنصر اختراق هو الحلقة الرابطة بين الارهابيين في الجبال والعصابة هذي...
السيستام بدا، يخدم من قبل، 14 جانفي 2011 هو من حرق المقرات الامنية وهم من استعملو القناصة ولبسوهم بدل قتال امنية قصد الصاق تهم القتل للامنيين... وهوما وراء جميع العمليات الارهابية في البلاد... وهوما من قتلو شكري بالعيد والبراهمي واتهموا النهضة... وللاسف الشديد معهم قيادات عسكرية وتحديدا الفاسد رشيد عمار وباقي عصابته المتغلغلة في المؤسسة العسكرية لحد الان....
افتحو ملف العملية الارهابية المفبركة متاع المنيهلة واستمعو لشهادة الزملاء بالوحدة الوطنية للبحث في قضايا الارهاب بالعوينة واستمعو لشهادة العميد عمار الفالح...
سوف تصعقون....
هيكل دخيل...

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 09 Novembre 2019 à 17h 41m |           
على المسؤول الاول عن الامن القومي ألا وهو رئيس الدولة قيس سعيد ان يتحمل مسؤوليته ويتابع عن قريب هذا الملف.
الشعب لم يعد يقبل، كلما شخص يملك معلومات عن الارهاب يقال عنه "مهبول او متوتر الاعصاب او نفسه ضعيفة" كفى !!!
لا يكفي ايقاف هذا النقيب لانهم ثلاثة اشخاص الآن ، نزّلوا فيديوهات تصب في نفس الاتجاه، شقيق النقيب ومعهم المتهم بالارهاب المسمى "شوشو" ويقال انه غادر ارض الوطن بعد نشره الفيديو.
هنالك ادلة ان شوشو له علاقات ونشرهم بالصور مع بن تيشة ومع العماري ومريم بن قاضي وشرف الدين ..الخ
الشعب يريد تحقيق من طرف الجيش الوطني لانهم يدعون ان الامن مخترق بعصابة كمال اللطيف.



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