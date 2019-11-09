صفاقس: ضبط 74 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

Samedi 09 Novembre 2019
باب نات - تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس يوم 8 نوفمبر 2019 من ضبط 74 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 08 و 48 سنة ،أصيلي ولايات المهدية والمنستير وصفاقس وقابس والقيروان من بينهم 02 مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام) متن مركب بحري مستوى سواحل المهدية بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية، لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا" واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية، لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا" واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
En continu
- Hier 21:27 المتحرش ما يركبش معنا...
- Hier 21:15 حذار ..حذار..حذار...
- Hier 19:49 مصطفى بن جعفر مرشّح النهضة لترؤس الحكومة
- Hier 13:48 كيف تُصنع معركة طاحنة من صفر مشاكل..!
- Hier 13:11 12298 برنامجا دينيا في المولد النبوي الشريف
- Hier 12:33 إيران تسقط طائرة مسيرة جنوب غربي البلاد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:17
|14:54
|12:10
|06:51
|05:22
|
18°
|17°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|17°-12
|19°-11
|16°-11
|15°-13
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(284 281) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(105 878) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 029) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 201) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 594) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 682) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 068) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 164) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 612) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 443) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 68 729) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 074) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 733) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 366) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 580) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 427) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 937) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 827) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 544) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 477) Prévisions pour samedi 9 novembr
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: تواصل الخلافات داخل هيئة الانتخابات، وبفون يؤكد إمكانية اعفاء عادل البرينصي ونبيل العزيزي