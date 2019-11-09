صفاقس: ضبط 74 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

Samedi 09 Novembre 2019



باب نات

- تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس يوم 8 نوفمبر 2019 من ضبط 74 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 08 و 48 سنة ،أصيلي ولايات المهدية والمنستير وصفاقس وقابس والقيروان من بينهم 02 مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام) متن مركب بحري مستوى سواحل المهدية بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية، لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا" واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.