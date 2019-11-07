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سمير ديلو: تصريحات إتلاف الكرامة تجاه اتحاد الشغل تلزمهم وحدهم ولا تلزمنا

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - أكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو الخميس 7 نوفمبر عدم تسجيل أي تقدّم بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة قائلا “النهضة لم تتمكّن إلى حد الآن من الحسم بخصوص هويّة رئيس الحكومة الجديد إن كان من النهضة أو من حزب آخر او مستقلا”.

وأضاف ديلو في مداخلة في برنامج “صباح الورد” على اذاعة “الجوهرة اف أم”، “الحوار مبني على ارضية برنامج مشترك، ومن السابق لأوانه الحديث عن تبني الحركة نقاطا معينة في البرنامج فهذا الاخير ليس برنامجنا لوحدنا.. هناك نقاش حول مبادئ عامة وقد ندخل في بعض الاحيان في التفاصيل”.


وعلق ديلو على الاتهامات التي يوجهها قياديو ائتلاف الكرامة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا “تصريحاتهم ومواقفهم تلزمهم وحدهم.. قد اوافق على وجود تاثير لهذه الاتهامات على مفاوضات تشكيل الحكومة بما ان ائتلاف الكرامة جزء من الاطراف المعنية ووجود اجواء متوترة مع منظمة وطنية كالاتحاد غير محبذ ولكن كل حزب ملزم بما يقول”. وتابع “أعتقد ان المسألة ليست قضائية ولكنها سياسية وما اقول انه على كل طرف يدعي انه يملك ملفات ان يتوجه بها إلى القضاء ..اتحاد الشغل ليس فوق النقد كما هو حال الأحزاب التي هي ليست فوق المحاسبة”.
وأضاف “الاتحاد كان وسيبقى منظمة قوية دورها نقابي ولكن دورها أيضا مساهم رئيسي في الشأن العام ويجب التعامل معها بكل احترام”.



  
  
     
  
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