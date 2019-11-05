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عبد اللطيف المكي: قرارنا السياسي محل ضغوط خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على الفايسبوك، أشار فيها الى ضغوطات خارجية و سلبية تدفع الى إبعاد القرار السياسي على خيارات الثورة و الوطن.
و أضاف المكي أن سبيل مواجهة هذه المعضلة هو وحدة الصف الوطني:

و هذا نص التدوينة

" قرارنا السياسي في كل المجالات محل ضغوط سلبية و خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن و لا سبيل الى مجابهتها الأ بوحدة صف الوطنيين و المخلصين و تجنب كل التعىاتو التبريرات التي تحول دون ذلك .
هكذا أرى الامور."

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192184

Karimyousef  (France)  |Mardi 05 Novembre 2019 à 21h 25m |           
الشعب فقد الثقة في الاحزاب.الثورة الحقيقية هو النهوض بالاقتصاد.و النهضة كغيرها من الاحزاب لا هم لها ألا الحكم.والدليل على ذلك امكانية ترشيحها للغنوشي
.الشعب يريد الخبز و الاحزاب تريد الحكم

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 05 Novembre 2019 à 21h 10m |           
اكيد عدة بلدان ليست مطمئنة لثورة الصندوق ومخاوفها ليست ايديولوجية بل اقتصادية لان سياسيين حدد لهم دور كبير الآن في تونس ومنهم رئيس الدولة يريدون مراجعة ومراقبة خيرات تونس، ومن هنا من كان يستغل ولازال يستغل في هذه الثروات اراد القيام بالضغوطات والتصعيد.



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