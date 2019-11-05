عبد اللطيف المكي: قرارنا السياسي محل ضغوط خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على الفايسبوك، أشار فيها الى ضغوطات خارجية و سلبية تدفع الى إبعاد القرار السياسي على خيارات الثورة و الوطن.و أضاف المكي أن سبيل مواجهة هذه المعضلة هو وحدة الصف الوطني:" قرارنا السياسي في كل المجالات محل ضغوط سلبية و خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن و لا سبيل الى مجابهتها الأ بوحدة صف الوطنيين و المخلصين و تجنب كل التعىاتو التبريرات التي تحول دون ذلك .هكذا أرى الامور."