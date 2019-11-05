Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على الفايسبوك، أشار فيها الى ضغوطات خارجية و سلبية تدفع الى إبعاد القرار السياسي على خيارات الثورة و الوطن.
و أضاف المكي أن سبيل مواجهة هذه المعضلة هو وحدة الصف الوطني:
و هذا نص التدوينة
" قرارنا السياسي في كل المجالات محل ضغوط سلبية و خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن و لا سبيل الى مجابهتها الأ بوحدة صف الوطنيين و المخلصين و تجنب كل التعىاتو التبريرات التي تحول دون ذلك .
هكذا أرى الامور."
و أضاف المكي أن سبيل مواجهة هذه المعضلة هو وحدة الصف الوطني:
و هذا نص التدوينة
" قرارنا السياسي في كل المجالات محل ضغوط سلبية و خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن و لا سبيل الى مجابهتها الأ بوحدة صف الوطنيين و المخلصين و تجنب كل التعىاتو التبريرات التي تحول دون ذلك .
هكذا أرى الامور."
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Par:karimyousef (France )
Sur: عبد اللطيف المكي: قرارنا السياسي محل ضغوط خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن