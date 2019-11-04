سيف الدين مخلوف في برنامج ''مع سماح مفتاح'' يحقق نسبة متابعة قياسية على حنبعل

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - حقق برنامج "مع سماح مفتاح" على قناة حنبعل مساء الأحد والذي استضافت فيه سماح مفتاح النائب و رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف نسبة متابعة عالية و قياسية بلغت حسب بعض المصادر اكثر من مليون مشاهد .
و يعتبر سيف الدين مخلوف شخصية سياسية مثيرة للجدل و تصريحاته تلقى ردود فعل مؤيدة و معارضة في الشارع السياسي ،،، فانصاره وبعض المتابعين يرون خطابه بعيد عن اللغة الخشبية ، صريح لا يجامل و يقول الحقيقة دون قفازات و لا يخضع للحسابات و يسمي الاشياء بأسمائها في خصوص بعض القياديين الفاسدين لاتحاد الشغل و ضرورة اخضاعهم للمساءلة القانونية او في موقفه الحاسم من المنظومة القديمة و كشفه لحقيقة الدوائر الاستخباراتية الاجنبية التي تقف وراء الارهاب و الاغتيالات السياسبة في تونس .
اقرأ أيضا: سماح مفتاح اعلامية و ليست قلم تحقيق
اما المنزعجون من تصريحاته فيرونه صداميا متطرفا لكنهم يتابعون ايضا حضوره الاعلامي ... سيف الدين مخلوف و ائتلاف الكرامة كان مفاجأة الانتخابات الأخيرة و انتصر على أحزاب و قيادات سياسية لها حضور دائم في وسائل الاعلام لأن الشعب يريد خطاب جديد و كره كليشيات الخطاب السياسي التقليدي .
و يعتبر سيف الدين مخلوف شخصية سياسية مثيرة للجدل و تصريحاته تلقى ردود فعل مؤيدة و معارضة في الشارع السياسي ،،، فانصاره وبعض المتابعين يرون خطابه بعيد عن اللغة الخشبية ، صريح لا يجامل و يقول الحقيقة دون قفازات و لا يخضع للحسابات و يسمي الاشياء بأسمائها في خصوص بعض القياديين الفاسدين لاتحاد الشغل و ضرورة اخضاعهم للمساءلة القانونية او في موقفه الحاسم من المنظومة القديمة و كشفه لحقيقة الدوائر الاستخباراتية الاجنبية التي تقف وراء الارهاب و الاغتيالات السياسبة في تونس .
اقرأ أيضا: سماح مفتاح اعلامية و ليست قلم تحقيق
اما المنزعجون من تصريحاته فيرونه صداميا متطرفا لكنهم يتابعون ايضا حضوره الاعلامي ... سيف الدين مخلوف و ائتلاف الكرامة كان مفاجأة الانتخابات الأخيرة و انتصر على أحزاب و قيادات سياسية لها حضور دائم في وسائل الاعلام لأن الشعب يريد خطاب جديد و كره كليشيات الخطاب السياسي التقليدي .
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Par:karimyousef (France )
Sur:مخلوف لميدل ايست اي :هولاند اعترف بإغتياله ل4 شخصيات سياسية و ارجو أن لا أكون الخامس