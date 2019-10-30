محمد كريم الجمّوسي يتسلّم مهام وزير الدفاع الوطني بالنيابة

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - تسلم محمد كريم الجموسي بمقر وزارة الدفاع الوطني صباح اليوم الإربعاء 30 أكتوبر 2019، مهام وزير الدفاع الوطني بالنيابة بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش.
وووفق بلاغ لوزارة الدفاع , ثمّن عبد الكريم زبيدي دور المؤسسة العسكرية في المساهمة في مواصلة تأمين الإنتقال الديمقراطي في كنف الحياد التام فضلا عن قيامها بمهامها الأصلية في حماية الحدود والذود عن حرمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، متمنيا للسيد محمد كريم الجموسي النجاح والتوفيق في مهامه.
وكانت رئاسة الحكومة، أفادت في بلاغ لها أمس الثلاثاء، بأنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه، على أن يتولى محمد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.
وووفق بلاغ لوزارة الدفاع , ثمّن عبد الكريم زبيدي دور المؤسسة العسكرية في المساهمة في مواصلة تأمين الإنتقال الديمقراطي في كنف الحياد التام فضلا عن قيامها بمهامها الأصلية في حماية الحدود والذود عن حرمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، متمنيا للسيد محمد كريم الجموسي النجاح والتوفيق في مهامه.
وكانت رئاسة الحكومة، أفادت في بلاغ لها أمس الثلاثاء، بأنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه، على أن يتولى محمد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.
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Par:sarramba (France )
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