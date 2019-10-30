Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni  

محمد كريم الجمّوسي يتسلّم مهام وزير الدفاع الوطني بالنيابة

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - تسلم محمد كريم الجموسي بمقر وزارة الدفاع الوطني صباح اليوم الإربعاء 30 أكتوبر 2019، مهام وزير الدفاع الوطني بالنيابة بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

وووفق بلاغ لوزارة الدفاع , ثمّن عبد الكريم زبيدي دور المؤسسة العسكرية في المساهمة في مواصلة تأمين الإنتقال الديمقراطي في كنف الحياد التام فضلا عن قيامها بمهامها الأصلية في حماية الحدود والذود عن حرمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، متمنيا للسيد محمد كريم الجموسي النجاح والتوفيق في مهامه.


وكانت رئاسة الحكومة، أفادت في بلاغ لها أمس الثلاثاء، بأنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه، على أن يتولى محمد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.

  
  
     
  
rtt-464e396480c95a119b02564d69952c08-2019-10-30 17:08:45






0 de 0 commentaires pour l'article 191848



En continu

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 | 2ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:27 15:02 12:10 06:41 05:13
22°
 22° % 64 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1724°-1622°-1723°-1627°-17
  • Avoirs en devises
    18306,3

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14637 DT        1$ =2,83698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   210,2 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572453525|191848 2091|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires