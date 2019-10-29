Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - أصدرت الثلاثاء 29 أكتوبر، رئاسة الحكومة بلاغا أعلنت من خلاله أنه و بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر :
- اعفاء وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.
- اعفاء وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف السيد صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
- اعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه.
- اعفاء وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.
- اعفاء وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف السيد صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
- اعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه.
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Par:karimyousef (France )
Sur: رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكريم الزبيدي وخميس الجهيناوي وكاتب الدولة للديبلوماسية الإقتصادية