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رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكريم الزبيدي وخميس الجهيناوي وكاتب الدولة للديبلوماسية الإقتصادية

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - أصدرت الثلاثاء 29 أكتوبر، رئاسة الحكومة بلاغا أعلنت من خلاله أنه و بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر :

- اعفاء وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.


- اعفاء وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف السيد صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

- اعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه.



  
  
     
  
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11 de 11 commentaires pour l'article 191772

Karimyousef  (France)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 15h 45m |           
L'entourage de l'ancien président a tout fait pour saboter le travail de chahed.
Ces deux ministres acquis à l'ancien président n'ont jamais aidé chahed.
celui-ci a prouvé qu'il avait du caractère et de la personnalité.il vaudrait mieux qu'il continue,c'est une valeur sûre.

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 15h 33m |           
@ Nouri (Switzerland) :

أرجو التوضيح أكثر إن كانت لديك وجهة نظر. شكرا

Cartaginois2011  ()  |Mardi 29 Octobre 2019 à 15h 33m |           
كان منتظر من الشاهد ان يفعل ذلك منذ مدّة،لكن انتظر الوقت المناسب،ومن حسن الحظ ان هذه الاعفاءات تتماشى و توجهات رئيس الدولة

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 15h 27m |           
وكأنها عاصفة التطبيع.

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 14h 47m |           
@ MOUSALIM (Tunisia):

أنا أفظل إستعمال مصطلح " الأستاذ قيس سعيد"

أحسنت الملاحظة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 14h 44m |           
خبر ممتاز ونتمنى التخلي عن كلمة فخامة الرئيس نهائيا .ومن المؤكد أنها البداية لأن القائمة طويلة لمن هم مدعوون للتمتع بتقاعد مريح .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 14h 41m |           
قرارات جريئة وثوري من العيار الثقيل والطراز الأول.

لننتظر التسريبات ونحدد مكانة القرارات

Jerbi1980  (France)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 14h 34m |           
ça fait du bien :)

Karimyousef  (France)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 14h 25m |           
Je salue ces deux décisions.

BABANETTOO  (France)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 14h 23m |           
Le BIG nettoyage à débuté


Oh que c'est bon !!!

Zikas  ()  |Mardi 29 Octobre 2019 à 14h 18m |           
AHLA W'SAHLA!
le vrai rinçage a bel et bien commencé !
Enough Is Enough



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