رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكريم الزبيدي وخميس الجهيناوي وكاتب الدولة للديبلوماسية الإقتصادية

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- أصدرت الثلاثاء 29 أكتوبر، رئاسة الحكومة بلاغا أعلنت من خلاله أنه و بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر :- اعفاء وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.- اعفاء وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف السيد صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.- اعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه.