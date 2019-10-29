سيف الدين مخلوف: حركة النهضة تبنّت عدّة نقاط من برنامجنا.

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

رضا الجوادي

- أكّد الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اليوم أن حركة النهضة مشكورة, تبنّت عدّة نقاط من جملة ال68 نقطة التي يحملها برنامجهم.وكان الناظق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، قال إن الحركة أنتهت من إعداد مشروع "وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية"، والذي يتضمن برنامجا متكاملا ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها الحركة وسيكون تعاقدا مكتوبا يلزم الأطراف الموقعة عليه بتنفيذه.وأضاف مخلوف خلال استضافته في برنامج ''كلام في السياسة'' على الاذاعة الوطنية “الرئيس قيس سعيد استقبل الجميع إلا من أقصى نفسه للتمهيد للمشاورات ولتوضيح أن المنحى الوحيد هو ما يضبطه القانون عكس ما يتم الترويج له من مراوغات دستورية”،واستغرب مخلوف من إعطاء أحزاب لمواقف ”خارج طاولة الحوار للترويج لمقولة قديمة أن الخوانجية يجب أن لا يحكموا”، لافتا إلى أنّ أغلبية الشعب منح صوته لمن سيواصل تنفيذ مبادئ الثورة ويجب احترام هذا الاختيار ونتائج الصندوق.وقال سيف مخلوف'' إئتلاف الكرامة تلقى رسالة التونسيين ويرفضون إقصاء أي طرف وسيمدّون أياديهم نحو الجميع رغم الفيتو المرفوع ضدنا منعدد من الأحزاب '' مشدّدا على أنهم سيواصلون العمل خاصة “حملة الوعي” التي قاموا بإطلاقها ولاقت نجاحا كبيرا خاصة في أوساط الشباب.وأعلن سيف مخلوف أنّ ائتلاف الكرامة لن يضع شروطا للتفاوض ولن يطلب الوزارات في وسائل الإعلام بل سيطالب بالجلوس إلى طاولة النقاش بقلوب مفتوحة ترك الخلافات والتركيز على نقاط الاشتراك الكثيرة.وحول عضو البرلمان رضا الجوادي قال سيف الدين مخلوف أن وزير الشؤون الدينية “عثمان بطيخ” عزل رضا الجوادي من الامامة منذ سنوات عملا بمبدأ “يؤم الناس أقربهم للشعبة”.وقال سيف الدين مخلوف أن رضا الجوادي، تحدّى عثمان بطيخ أن يثيت أن خطبه تحمل نفس ارهابي... كما ذكر خصال رضا الجوادي الأستاذ بمعهد نموذجي بصفاقس والذي عرف عنه الاستقامة وحسن الخلق...center>