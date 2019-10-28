جدل بسبب غياب الجهيناوي وحضور رؤوف بالطيب وسفير تونس بايران في لقاء قيس سعيد بوزير الخارجية الألماني

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - استقبل الاثنين 28 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" وهو أول وزير خارجية يستقبله رئيس الدولة منذ تسلّمه مهامه.
وقد كشفت الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية غياب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مقابل حضور كل من سفير تونس بايران طارق بالطيب ورؤوف بالطيب المرشح لمنصب مدير الديوان الرئاسي والذي لا صفة رسمية له إلى حد اليوم.
وقد أثار ذلك جدلا واسعا على صقحات الفايسبوك وعدد من المواقع على اعتبار أن ما حصل يتعارض مع بروتوكولات اللقاءات الرسمية والأعراف الديبلوماسية.
وفي هذا السياق اعتبر كرونيكور قناة التاسعة برهان بسيس أنه على رئيس الجمهورية ان يسارع بالإعلان رسميا عن أعضاء الديوان الرئاسي الجديد ايقافا لحالة اللغط والتأويل.
وتابع بسيس معلّقا على صور اللقاء أهم ما جلب الانتباه اليوم هو حضور سفير تونس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو لا يزال في حالة مباشرة ضمن الوفد الرئاسي الذي استقبل وزير خارجية ألمانيا وفي ظل غياب لافت لوزير الخارجية خميس الجهيناوي عن اللقاء.
وقد كشفت الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية غياب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مقابل حضور كل من سفير تونس بايران طارق بالطيب ورؤوف بالطيب المرشح لمنصب مدير الديوان الرئاسي والذي لا صفة رسمية له إلى حد اليوم.
وقد أثار ذلك جدلا واسعا على صقحات الفايسبوك وعدد من المواقع على اعتبار أن ما حصل يتعارض مع بروتوكولات اللقاءات الرسمية والأعراف الديبلوماسية.
وفي هذا السياق اعتبر كرونيكور قناة التاسعة برهان بسيس أنه على رئيس الجمهورية ان يسارع بالإعلان رسميا عن أعضاء الديوان الرئاسي الجديد ايقافا لحالة اللغط والتأويل.
وتابع بسيس معلّقا على صور اللقاء أهم ما جلب الانتباه اليوم هو حضور سفير تونس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو لا يزال في حالة مباشرة ضمن الوفد الرئاسي الذي استقبل وزير خارجية ألمانيا وفي ظل غياب لافت لوزير الخارجية خميس الجهيناوي عن اللقاء.
En continu
- Hier 22:42 رموز تونس خلال الخمس سنوات المقبلة..
- Hier 21:39 Pompeo : Al-Baghdadi a eu ce qu’il mérite
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:56
|17:29
|15:03
|12:10
|06:39
|05:11
|
20°
|19°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-18
|24°-16
|23°-17
|23°-18
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
(282 889) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 579) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 146) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 512) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 452) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 895) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 538) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 447) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 404) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 671) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 74 295) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 70 199) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 706) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 785) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 648) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 66 479) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 029) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 942) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 687) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 62 486) خطير جدا.. C'est très grave
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur:آلو عبير.. معك ''الخوانجية''.. حياة