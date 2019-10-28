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جدل بسبب غياب الجهيناوي وحضور رؤوف بالطيب وسفير تونس بايران في لقاء قيس سعيد بوزير الخارجية الألماني

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - استقبل الاثنين 28 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" وهو أول وزير خارجية يستقبله رئيس الدولة منذ تسلّمه مهامه.

وقد كشفت الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية غياب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مقابل حضور كل من سفير تونس بايران طارق بالطيب ورؤوف بالطيب المرشح لمنصب مدير الديوان الرئاسي والذي لا صفة رسمية له إلى حد اليوم.


وقد أثار ذلك جدلا واسعا على صقحات الفايسبوك وعدد من المواقع على اعتبار أن ما حصل يتعارض مع بروتوكولات اللقاءات الرسمية والأعراف الديبلوماسية.

وفي هذا السياق اعتبر كرونيكور قناة التاسعة برهان بسيس أنه على رئيس الجمهورية ان يسارع بالإعلان رسميا عن أعضاء الديوان الرئاسي الجديد ايقافا لحالة اللغط والتأويل.

وتابع بسيس معلّقا على صور اللقاء أهم ما جلب الانتباه اليوم هو حضور سفير تونس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو لا يزال في حالة مباشرة ضمن الوفد الرئاسي الذي استقبل وزير خارجية ألمانيا وفي ظل غياب لافت لوزير الخارجية خميس الجهيناوي عن اللقاء.


  
  
     
  
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