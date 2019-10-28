متساكنو حي الصحة (برج الوزير -اريانة) يستغيثون

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- طالب متساكنو حي الصحة ببرج الوزير من ولاية اريانة تدخلا عاجلا من السلطات لفك العزلة عنهم بعد الفيضانات الأخيرة ،، ووسط حالة من القلق الشديد و الغضب يشتكي المتساكنون من انسياب احد الأودية من جهة رواد وهو ما يحدث للمرة الثانية منذ شهر و نصف مما تسبب في غرق الكثير من السيارات و دخول المياه الى المنازل و قطع الطرقات و تعطل مظاهر الحياة .و يعتبر حي الصحة في برج الوزير من اكثر المناطق تضررا اليوم و الناس تنتظر تدخل الدولة .