متساكنو حي الصحة (برج الوزير -اريانة) يستغيثون

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - طالب متساكنو حي الصحة ببرج الوزير من ولاية اريانة تدخلا عاجلا من السلطات لفك العزلة عنهم بعد الفيضانات الأخيرة ،، ووسط حالة من القلق الشديد و الغضب يشتكي المتساكنون من انسياب احد الأودية من جهة رواد وهو ما يحدث للمرة الثانية منذ شهر و نصف مما تسبب في غرق الكثير من السيارات و دخول المياه الى المنازل و قطع الطرقات و تعطل مظاهر الحياة .
و يعتبر حي الصحة في برج الوزير من اكثر المناطق تضررا اليوم و الناس تنتظر تدخل الدولة .
و يعتبر حي الصحة في برج الوزير من اكثر المناطق تضررا اليوم و الناس تنتظر تدخل الدولة .
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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