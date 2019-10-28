Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aoulak Eeeh.  

متساكنو حي الصحة (برج الوزير -اريانة) يستغيثون

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - طالب متساكنو حي الصحة ببرج الوزير من ولاية اريانة تدخلا عاجلا من السلطات لفك العزلة عنهم بعد الفيضانات الأخيرة ،، ووسط حالة من القلق الشديد و الغضب يشتكي المتساكنون من انسياب احد الأودية من جهة رواد وهو ما يحدث للمرة الثانية منذ شهر و نصف مما تسبب في غرق الكثير من السيارات و دخول المياه الى المنازل و قطع الطرقات و تعطل مظاهر الحياة .
و يعتبر حي الصحة في برج الوزير من اكثر المناطق تضررا اليوم و الناس تنتظر تدخل الدولة .


  
  
     
  
rtt-96fc40629c98c5e70041df388f2bd112-2019-10-28 11:59:26






0 de 0 commentaires pour l'article 191708



En continu

الاثنين 28 أكتوبر 2019 | 29 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:29 15:03 12:10 06:39 05:11
22°
 23° % 100 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
23°-1824°-1623°-1723°-1722°-17
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572262114|191708 1912|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires