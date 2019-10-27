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صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام الأناقة تشوّش على افتتاح أيام قرطاج السينمائية

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
باب نات - أثارت السبت 26 أكتوبر، احدى الحاضرات في حفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية حملة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بسبب مظهرها الذي اعتبره النشطاء تلوثا بصريا واعتداء على الذوق العام.

وقد شاركت هذه "الفنانة" ان صح تسميتها بذلك سبق لها أن شاركت رفقة أمينة فيمن في احد الأفلام حول المثلية الجنسية تم عرضه في نسخة 2017 من المهرجان وتوج بالتانيت البرونزي.


وهذه "الممثلة" هي ذكر متحول جنسيا كان يدعي نبيل وأصبح يدعى ساندرا وقال النشطاء ساخرين "نبيل أو ساندرا أو متحول إلى أنثي أو ذكر أو حتي إلى ديناصور أمر لا يهمنا بل ما يهم هو قلّة الذوق وغياب الأناقة" مشيرين إلى أن الثوب الذي ارتداه أو ارتدته المعنية بالأمر أصغر منها ولا يليق بجسده أو جسدها.

في المقابل أشاد النشطاء باطلالة عدد من الفنانات سواء اللواتي اخترن ملابس أنيقة تليق بهن أو اللواتي اخترن لباسا تونسيا على غرار الاعلامية والممثلة مريم بن حسين.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191656

Ali75  (Tunisia)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 10h 35m |           
"قلة الحياءّ" اكثر منه قلة الذوق.



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