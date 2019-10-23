Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - نشر المستشار الرئاسي الاسبق عدنان منصر في صفحته الرسمية على الفايسبوك صورة لعدد من النواب المنتهية صلاحياتهم في البرلمان وهم يستمعون لخطاب رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد بعد تاديته اليمين الدستورية.
وظهر العبوس والتجهم على وجوه النواب بشكل واضح للغاية وسط انتقادات بسبب قرار اداء اليمين امام البرلمان القديم.
وظهر العبوس والتجهم على وجوه النواب بشكل واضح للغاية وسط انتقادات بسبب قرار اداء اليمين امام البرلمان القديم.
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Par:kamelwww (France )
Sur: صورة اليوم: التجهم والعبوس يحوم حول وجوه عدد من النواب المنتهية صلاحياتهم في البرلمان اثناء الاستماع لخطاب سعيد