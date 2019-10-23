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صورة اليوم: التجهم والعبوس يحوم حول وجوه عدد من النواب المنتهية صلاحياتهم في البرلمان اثناء الاستماع لخطاب سعيد

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - نشر المستشار الرئاسي الاسبق عدنان منصر في صفحته الرسمية على الفايسبوك صورة لعدد من النواب المنتهية صلاحياتهم في البرلمان وهم يستمعون لخطاب رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد بعد تاديته اليمين الدستورية.
وظهر العبوس والتجهم على وجوه النواب بشكل واضح للغاية وسط انتقادات بسبب قرار اداء اليمين امام البرلمان القديم.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191463

Kamelwww  (France)  |Mercredi 23 Octobre 2019 à 15h 27m |           


عبس وتولى... ثم عاد إلى جحره من جديد... لنبدأ عهدا جديدا... عله يكون أحسن مما سبق.


Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 23 Octobre 2019 à 15h 23m |           
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