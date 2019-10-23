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صورة اليوم : بعد حرب التصريحات بينهما، قيس سعيّد يُعيد الودّ بين الشاهد والزبيدي

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - نشر الأربعاء 23 أكتوبر، المصور الصحفي محمد فليس مجموعة من الصور في اطار مواكبته للجلسة العامة الممتازة المخصصة لاداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.

وأظهرت الصور تبادل الضحكات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الأمر الذي أثار عديد التعليقات.


وقال النشطاء ساخرين "الرئيس قيس سعيّد أعاد الودّ بين الشاهد والزبيدي وهما الآن في صحفة العسل بعد بعد توتّر العلاقة بينهما تزامنا مع ترشّحهما للرئاسة وحتي خلال حملة الانتخابات التشريعية.

يذكر انه وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية وجه الزبيدي عديد الاتهامات للشاهد باستعمال وسائل الدولة في الحملة واستغلال منصبه وغيرها من الاتهامات.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وبعد هزيمتهما في الانتخابات الرئاسية دعا الشاهد الزبيدي إلى تجاوز الخلافات وتوحيد صفوف "العائلة الديمقراطية" الأمر الذي رفضه الزبيدي ووصف الشاهد بالفاشل الذي دمر الحياة السياسية والذي لا يمكنه أن يكون جزء من الحل حسب تعبيره.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191456

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 23 Octobre 2019 à 13h 52m |           
أكثر الناس نفاقا هم السياسيين



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