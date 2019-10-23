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القرقوري للصافي سعيد: نسبة الغرور لديك غير طبيعية وستكون رئيس حكومة على الفايسبوك فقط

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج " ضد التيار" الذي يبث على قناة الزيتونة الياس القرقوري انه مستغرب من تكبر وغرور النائب النتخب الصافي سعيد.
واضاف القرقوري "الصافي سعيد يريد ان يكون رئيس حكومة لتونس وذلك بعد ان طلب منه ذلك على الفايسبوك متابعا " يمكن ان نعين الصافي سعيد رئيس حكومة على الفايسبوك فقط"...
وتابع القرقوري " غرور الصافي سعيد لا ينسينا موقفه المؤيد للنظام السابق وللرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والرافض للثورة التونسية".



  
  
     
  
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