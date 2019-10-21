Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - El Laiali  

نقابة الأمن تنشر صورة فيها تكفير لاتحاد الشغل يعود تاريخها ل2014 وصفحات الفايسبوك تطالبها بسحبها

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - نشرت الأحد 20 أكتوبر، الصفحة الرسمية لنقابة قوات الأمن الداخلي صورة يعود تاريخها لسنة 2014 تتمثل في تكفير المنتمين لاتحاد الشغل فرع القيروان من خلال كتابة عبارة "كم كافر داخل هذا المبنى" في مدخل المبني باللون الأحمر.
ونشرت النقابة الصورة على أنها حديثة العهد وأرفقتها بتعليق قالت فيه " الحملة المسعورة على الاتحاد العام التونسي للشفل تعود من جديد بل وتتصاعد وتيرتها لتصل حد التكفير هذه المرة في فرع القيروان كما تبينه الصورة".
وخلّف نشر النقابة لهذه الصورة جدلا واسعا ودعا النشطاء المشرف على الصفحة إلى عدم الانسياق وراء حملات بث الفتنة والتثبّت من المنشورات وسحب الصورة المذكورة".




  
  
     
  
rtt-7f2911c5d0768ba3f5f910899eb8702f-2019-10-21 08:43:42






3 de 3 commentaires pour l'article 191331

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 09h 48m |           
كتبتها منذ يومين ان خطة الدولة العميقة او الثورة المضادة هي بنفسها اليوم كما كانت في عهد الترويكا وهي : أولا وبعد نشر نتائج الانتخابات زحف عملائهم من سياسيين واقتصاديين ومحللين على كل الوسائل الاعلام لتخويف الشعب من الحالة الاقتصادية ثم الخطة الثانية وبعد ايام يتم زحف عملائهم من كل النقابات وخاصة الامنية على كل الوسائل الاعلام لتخويف الشعب من الجانب الامني، حذاري للحكومة المقبلة لا تقعوا في نفس الفخ الذي وقعت فيه الترويكا لان عدم ردود الفعل
للترويكا وخاصة في الاعلام الذي هو وكرهم لرسم اهدافهم وتجاهل الترويكا ساهم في تشجيعهم للتصاعد الى حد الاغتيالات.

Biladi2012  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 09h 24m |           
احذروا كلاب الفتنة

Maximelinoss  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 09h 06m |           
الاذرع الامنية للثورة المضادة تحركت بعد غياب طويل حيث لم نشاهدها طيلة حكم السبسي الذي اتت به للحكم



En continu

الاثنين 21 أكتوبر 2019 | 22 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:37 15:10 12:11 06:32 05:05
26°
 29° % 57 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2128°-2128°-2223°-1923°-17
  • Avoirs en devises
    18567,9

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14330 DT        1$ =2,83693 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   1049,4 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571649609|191331 5112|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires