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النهضة تشترط على كل من سيشارك في الحكومة رفع الحصانة عن كل نائب تعلقت به شبهة فساد

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - كشف الجمعة 18 أكتوبر، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي عن احدي نقاط برنامج حركته في الحكم التي تمثّل شرطا من شروط المشاركة في الحكومة.

ويتمثل هذا الشرط وفق المكي في رفع الحصانة عن كل نائب تعلقت به شبهة فساد وقال " على الاحزاب التي ستشكل الحكومة ان تتعاقد على ضرورة التصويت الفوري على رفع الحصانة في مكتب المجلس والجلسة العامة عن كل نائب تعلقت به شبهة فساد".


يذكر أن عددا من منافسي حركة النهضة وجّهوا في أكثر من مناسبة اتهامات لها ولقياداتها بالفساد آخرها كانت على لسان مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبّو.
وكان القيادي بالحركة عماد الحمامي دعا الأطراف السياسية إلى الكف عن توجيه الاتهامات دون اثباتات عبر بلاتوات الاعلام ودعا كل من لديه ملفات تدين هذا أو ذاك إلى الكف عن المزايدات والتوجه للقضاء.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191270

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 13h 47m |           
يا أستاذ رفع الحصانة مفروض أن تكون بتصويت في مجلس نواب الشب؟



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