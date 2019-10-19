بعد حديثه عن اختراق الجهاز السري للنداء، الخماسي للحرباوي : يكفي من السخافات والخزعبلات!!

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - نشر القيادي بحركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي تدوينة بصفحته على الفايسبوك ردّ فيها على تدوينة زميله بالحركة منجي الحرباوي بتاريخ 17 أكتوبر 2019 التي تحدّث فيها عن اختراق نداء تونس من طرف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.
ووصف الخماسي رواية الحرباوي بالرواية المتهافتة واعتبر أنها تتنزّل في اطار السخافات والخزعبلات وقال "دعايات مصطفى حذّر ووثائقه "المضروبة" والمهووسون بنظرية المؤامرة والاختراقات والمخابرات وغيرها من الخزعبلات لا صلة لها بالواقع ولا تأثير لها علينا بالامس واليوم وغدا.
كما عبر الخماسي عن أسفه حيال ما اعتبرها تصرفات لا مسؤولة لبعض القيادات الندائية "التي بدل ان تهرع لصون السفينة والذود عن قياداتها، سارعت الى ترويج الإشاعات والأباطيل التي تستهدف الأعراض وتنتهك الحرمات" وفق نص التدوينة.
ووصف الخماسي رواية الحرباوي بالرواية المتهافتة واعتبر أنها تتنزّل في اطار السخافات والخزعبلات وقال "دعايات مصطفى حذّر ووثائقه "المضروبة" والمهووسون بنظرية المؤامرة والاختراقات والمخابرات وغيرها من الخزعبلات لا صلة لها بالواقع ولا تأثير لها علينا بالامس واليوم وغدا.
كما عبر الخماسي عن أسفه حيال ما اعتبرها تصرفات لا مسؤولة لبعض القيادات الندائية "التي بدل ان تهرع لصون السفينة والذود عن قياداتها، سارعت الى ترويج الإشاعات والأباطيل التي تستهدف الأعراض وتنتهك الحرمات" وفق نص التدوينة.
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Par:Goldabdo ( )
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