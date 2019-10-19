Radio Babnet Tunisie On Air: Asala Nasri - Akthar  

بعد حديثه عن اختراق الجهاز السري للنداء، الخماسي للحرباوي : يكفي من السخافات والخزعبلات!!

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - نشر القيادي بحركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي تدوينة بصفحته على الفايسبوك ردّ فيها على تدوينة زميله بالحركة منجي الحرباوي بتاريخ 17 أكتوبر 2019 التي تحدّث فيها عن اختراق نداء تونس من طرف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.

ووصف الخماسي رواية الحرباوي بالرواية المتهافتة واعتبر أنها تتنزّل في اطار السخافات والخزعبلات وقال "دعايات مصطفى حذّر ووثائقه "المضروبة" والمهووسون بنظرية المؤامرة والاختراقات والمخابرات وغيرها من الخزعبلات لا صلة لها بالواقع ولا تأثير لها علينا بالامس واليوم وغدا.
كما عبر الخماسي عن أسفه حيال ما اعتبرها تصرفات لا مسؤولة لبعض القيادات الندائية "التي بدل ان تهرع لصون السفينة والذود عن قياداتها، سارعت الى ترويج الإشاعات والأباطيل التي تستهدف الأعراض وتنتهك الحرمات" وفق نص التدوينة.


  
  
     
  
rtt-18055a4f36dab8d7bd62d7976884eec8-2019-10-19 08:41:44






0 de 0 commentaires pour l'article 191248



En continu

السبت 19 أكتوبر 2019 | 20 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:06 17:40 15:12 12:11 06:30 05:04
22°
 32° % 83 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
32°-2131°-2130°-2228°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18567,9

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14330 DT        1$ =2,83693 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   1049,4 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571474644|191248 3874|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires