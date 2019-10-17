جوشو ...ما بعد الانتخابات الرئاسية

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - عبر الناقد الساخر " جوشو" في فقرته الأخيرة مساء الخميس عن اعجابه بمدى وعي الشعب التونسي وقدرته على حماية النظام الديمقراطي مضيفا " مرشح مستقبل هزم رجل اعمال ورئيس حكومة ووزير دفاع ورئيس سابق ورئيس البرلمان.
وعلّق ''جو'' على تعامل الاعلام المصري مع الحدث
وكان عدد من التونسيين تفاعلوا مع برنامج ''جو شو'' الذي كان خصص حيز كبير من حلقاته الأخيرة للانتخابات الرئاسية في تونس. وبعث عدد من المشاهدين لقطات للبرنامج الساخر يحيون فيه مقدم برنامج ''جو شو'' ويدعون لمصر كما كان طالبهم مقدم البرنامج الكوميدي المصري يوسف حسين في حلقة سابقة...
وكان فيديو العرس الديمقراطي تحصّل على أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتوب...
لمحة عن برنامج "جو شو"
بدأ برنامج "جو شو" كبرنامج على يوتيوب بعنوان جو تيوب وهو برنامج سياسي ساخر يقدمه الكوميدي الشاب المصري يوسف حسين، ثم انتقل هذا البرنامج ليبث بشكل رسمي على التلفزيون العربي بعنوان "جو شو".
يتناول البرنامج الأوضاع السياسية والاجتماعية في الوطن العربي وخاصة مصر ويسلط الضوء على ما يصفه مقدم البرنامج بأنها تناقضات ومفارقات في الإعلام العربي الرسمي. وكان برنامج جو تيوب قد حقق نجاحًا كبيرًا على منصة يوتيوب في العام 2013 بعد حصد عدد كبير من المشاهدات فاقت نصف مليون مشاهدة لأحد مقاطع الفيديو عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وزيادة عدد المشتركين في قناة البرنامج على يوتيوب حيث تعدى مليون ونصف مشترك في فترة قصيرة. وقد حاز البرنامج على اهتمام عدد من القنوات العربية من بينها الجزيرة مباشر ثم انتقل يوسف حسين للعمل مع التلفزيون العربي لإنتاج حلقاته حصريًا وبثها على شاشة القناة.
وعلّق ''جو'' على تعامل الاعلام المصري مع الحدث
وكان عدد من التونسيين تفاعلوا مع برنامج ''جو شو'' الذي كان خصص حيز كبير من حلقاته الأخيرة للانتخابات الرئاسية في تونس. وبعث عدد من المشاهدين لقطات للبرنامج الساخر يحيون فيه مقدم برنامج ''جو شو'' ويدعون لمصر كما كان طالبهم مقدم البرنامج الكوميدي المصري يوسف حسين في حلقة سابقة...
وكان فيديو العرس الديمقراطي تحصّل على أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتوب...
لمحة عن برنامج "جو شو"
بدأ برنامج "جو شو" كبرنامج على يوتيوب بعنوان جو تيوب وهو برنامج سياسي ساخر يقدمه الكوميدي الشاب المصري يوسف حسين، ثم انتقل هذا البرنامج ليبث بشكل رسمي على التلفزيون العربي بعنوان "جو شو".
يتناول البرنامج الأوضاع السياسية والاجتماعية في الوطن العربي وخاصة مصر ويسلط الضوء على ما يصفه مقدم البرنامج بأنها تناقضات ومفارقات في الإعلام العربي الرسمي. وكان برنامج جو تيوب قد حقق نجاحًا كبيرًا على منصة يوتيوب في العام 2013 بعد حصد عدد كبير من المشاهدات فاقت نصف مليون مشاهدة لأحد مقاطع الفيديو عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وزيادة عدد المشتركين في قناة البرنامج على يوتيوب حيث تعدى مليون ونصف مشترك في فترة قصيرة. وقد حاز البرنامج على اهتمام عدد من القنوات العربية من بينها الجزيرة مباشر ثم انتقل يوسف حسين للعمل مع التلفزيون العربي لإنتاج حلقاته حصريًا وبثها على شاشة القناة.
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Par:essoltan (France )
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