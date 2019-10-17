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هشام السنوسي : الانتخابات لم تكن نزيهة بسبب تواجد خارجين عن القانون مثل نبيل القروي وحزب الرحمة

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - عقدت الخميس 17 أكتوبر، الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، ندوة صحفية حول رصد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها.

وعبّر عضو الهيئة هشام السنوسي عن أسفه لتواجد قنوات خارجة عن القانون خلال الانتخابات جعلت المنافسة غير متساوية وجعلت الانتخابات غير نزيهة باعتبار أن هناك مرشحين لديهم قنوات واذاعات مجنّدة لخدمتهم حسب تعبيره.


واشار السنوسي إلى أن الهيئة قدّمت تقريرا مفصلا في الغرض لهيئة الانتخابات مشدّدا على أن نفس الخرق الذي ارتكبته إذاعة القرآن الكريم ارتكبته كل من قناتي نسمة والزيتونة.
وقال في هذا السياق " هناك خارجين عن القانون يستغلون الحريات والديمقراطية في سبيل الوصول للبرلمان ووصلوا للمنافسة على الرئاسة على غرار نبيل القروي وحتي حد ما يسئلو من أين لك هذا وشنوة التلفزة هذه والاشهار السياسي الي قاعد تعمل فيه؟؟".

ولمّح في هذا السياق إلى أن هيئة الانتخابات لم تعتمد بعض تقارير الهايكا في علاقة بوسائل الاعلام الخارجة على القانون ولم تطبق القانون بشكل حاسم.
وتحدّث في نفس الاطار عن قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بإسقاط قائمة حزب الرحمة ببن عروس وقال "أستغرب هذا القرار فقد كان يجب اسقاط جميع القائمات الخارجة عن القانون".

الفيديو: الدقيقة 38




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191133

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 12h 38m |           
خانها ذراعها قالت سحروني
الهاك الرديئة والمسيسة و غير المحايدة وغير النافذة والفعالة وغير المسؤلة
تركت الوضع يتعفن منذ تأسيسها و خاصة قنات نسمة و اليوم تريد أن تغسل يديها من الوضع التي صارعليه الاعلام في تونس من ردائة واقصاء و قلة أخلاق من سب وشتم والتعدي على أعراض التونسيين وقلة حرفية
هاكة العار في سلة المهملات



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