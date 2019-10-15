الصحفية مبروكة خذير تدعو لمبادرة وطنية لإصلاح قطاع الاعلام

Mardi 15 Octobre 2019
باب نات - دعت الصحفية بقناةDW الألمانية و TV5 الفرنسية مبروكة خذير في مداخلة على اذاعة Express FM لمبادرة وطنية لإصلاح قطاع الاعلام قائلة أنها "مطلوبة في الوقت الراهن ،و لكن الهدوء و اجب و هياكل هذه المهنة مسؤولة عن ذلك و لا بد ان تقوم بمهمتها في مراجعة القطاع ..."
ونصحت الصحفية مبروكة خذير الى الابتعاد عن الشيطنة و العنف و خوض مرحلة البناء .
ونفت الصحفية مبروكة خذير الاعتداء المادي على الصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة وقالت أنه تم التضييق على عملهم...
وكانت الصحفية مبروكة خذير نشرت رسالة على صفحتها بالفايسبوك الى الى بعض الإعلاميين محملة اياهم مسؤولية التشنج القائم بين الصحفيين والمواطنين بسبب سياسة الدمغجة اللتي يمتهنها بعض أشباه الإعلاميين أو مايطلق عليهم كرونيكور.
ونصحت الصحفية مبروكة خذير الى الابتعاد عن الشيطنة و العنف و خوض مرحلة البناء .
ونفت الصحفية مبروكة خذير الاعتداء المادي على الصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة وقالت أنه تم التضييق على عملهم...
وكانت الصحفية مبروكة خذير نشرت رسالة على صفحتها بالفايسبوك الى الى بعض الإعلاميين محملة اياهم مسؤولية التشنج القائم بين الصحفيين والمواطنين بسبب سياسة الدمغجة اللتي يمتهنها بعض أشباه الإعلاميين أو مايطلق عليهم كرونيكور.
En continu
- 13:42 خُـوَارُ الحِـوَارْ
- Hier 22:59 عـــــــــــــــار يـــا فرنسا..
- Hier 22:46 منعرج وصفحة جديدة في تاريخ تونس
- Hier 20:27 أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس التونسي المنتخب
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:11
|17:45
|15:16
|12:12
|06:26
|05:00
|
26°
|26°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-20
|24°-19
|27°-18
|26°-20
|31°-20
Follow @babnet_Tunisie
(240 667) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(202 891) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 275) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 508) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(126 502) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 714) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(115 099) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 89 166) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 184) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 83 472) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 80 338) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 75 910) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 365) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 360) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 519) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 182) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 209) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 001) خطير جدا.. C'est très grave
( 57 356) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 607) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:falfoul ( )
Sur: الكاف: تقدم قيس سعيّد في دائرة الكاف على منافسه نبيل القروي بنسبة 56 فاصل 44 بالمائة