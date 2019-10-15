الصحفية مبروكة خذير تدعو لمبادرة وطنية لإصلاح قطاع الاعلام

Mardi 15 Octobre 2019



باب نات

- دعت الصحفية بقناةDW الألمانية و TV5 الفرنسية مبروكة خذير في مداخلة على اذاعة Express FM لمبادرة وطنية لإصلاح قطاع الاعلام قائلة أنها "مطلوبة في الوقت الراهن ،و لكن الهدوء و اجب و هياكل هذه المهنة مسؤولة عن ذلك و لا بد ان تقوم بمهمتها في مراجعة القطاع ..."ونصحت الصحفية مبروكة خذير الى الابتعاد عن الشيطنة و العنف و خوض مرحلة البناء .ونفت الصحفية مبروكة خذير الاعتداء المادي على الصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة وقالت أنه تم التضييق على عملهم...وكانت الصحفية مبروكة خذير نشرت رسالة على صفحتها بالفايسبوك الى الى بعض الإعلاميين محملة اياهم مسؤولية التشنج القائم بين الصحفيين والمواطنين بسبب سياسة الدمغجة اللتي يمتهنها بعض أشباه الإعلاميين أو مايطلق عليهم كرونيكور.