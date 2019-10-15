بولبابه سالم: قيس سعيد له تفويض شعبي و قادر على تجميع الفرقاء

Mardi 15 Octobre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته في قناة الميادين أن الرئيس المنتخب قيس سعيد نال تفويضا شعبيا بسبب النسبة المرتفعة التي فاز بها (72.71%) وهو ما يجعله قادرا على لعب دور ايجابي و فاعل في الازمات التي تعيشها البلاد ...
و اضاف في حوار مع الاعلامية اللبنانية راميا ابراهيم أن الصعوبات التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة سيتدخل فيه الرئيس الجديد و سيذلل الصعوبات لأنه يملك علاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية الفائزة و خاصة منها التي ساندته في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية .
الفيديو: الدقيقة 25
و اضاف في حوار مع الاعلامية اللبنانية راميا ابراهيم أن الصعوبات التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة سيتدخل فيه الرئيس الجديد و سيذلل الصعوبات لأنه يملك علاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية الفائزة و خاصة منها التي ساندته في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية .
الفيديو: الدقيقة 25
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Par:falfoul ( )
Sur: الكاف: تقدم قيس سعيّد في دائرة الكاف على منافسه نبيل القروي بنسبة 56 فاصل 44 بالمائة