بولبابه سالم: قيس سعيد له تفويض شعبي و قادر على تجميع الفرقاء

Mardi 15 Octobre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته في قناة الميادين أن الرئيس المنتخب قيس سعيد نال تفويضا شعبيا بسبب النسبة المرتفعة التي فاز بها (72.71%) وهو ما يجعله قادرا على لعب دور ايجابي و فاعل في الازمات التي تعيشها البلاد ...و اضاف في حوار مع الاعلامية اللبنانية راميا ابراهيم أن الصعوبات التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة سيتدخل فيه الرئيس الجديد و سيذلل الصعوبات لأنه يملك علاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية الفائزة و خاصة منها التي ساندته في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية .