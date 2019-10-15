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الهاروني يدعو إلى انهاء عمل الهايكا : يزّيها الهايكا...لم تعد منسجمة مع المرحلة

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
باب نات - دعا الاثنين 14 أكتوبر، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني إلى انهاء عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا".

واعتبر الهاروني أن الهيئة في صيغتها الحالية لم تعد منسجمة مع المرحلة قائلا "يلزمنا نرجعو للبرلمان والدستور ونعملو هيئة منسجمة مع المرحلة القادمة في اطار احترام حرية الاعلام".


وشدّد الهاروني على أهمية دور الاعلام في الفترة القادمة وقال "دور الاعلام في المرحلة القادمة يجب يكون أفضل بكثير فهناك أصوات خدمت ضد الثورة واليوم الشعب فرحان وهي موش فرحانة وهذا يستوجب مراجعة".

يذكر أنه لم يتم طيلة الأشهر الفارطة الاتفاق بين الحكومة من جهة والهايكا والنقابات المهنية من جهة أخرى، الاتفاق حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي اقترحته الحكومة لتعويض المرسومين 115 و116.






  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191013

Tfouhrcd  (Finland)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 12h 11m |           
أصبت و الله يا سي الهاروني... لقد قلت بصوت عال ما يفكر فيه جل التونسيين بصوت خافت...أتمنى أن يتم غلق قناة الحوار التونسي الهاهرة التي ليس لها من تونسي شيء.

RESA67  (France)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 11h 57m |           
Le tribunal administratif c’est plus urgent!

Kamelnet  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 11h 55m |           
بالحق عملت العار...تخطي في القنوات ملاين وهما موش هنا بعديو في الي حبوا عليه ومن بعد تاو تضربلو عالطيارة



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