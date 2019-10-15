الهاروني يدعو إلى انهاء عمل الهايكا : يزّيها الهايكا...لم تعد منسجمة مع المرحلة

Mardi 15 Octobre 2019



باب نات

- دعا الاثنين 14 أكتوبر، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني إلى انهاء عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا".واعتبر الهاروني أن الهيئة في صيغتها الحالية لم تعد منسجمة مع المرحلة قائلا "يلزمنا نرجعو للبرلمان والدستور ونعملو هيئة منسجمة مع المرحلة القادمة في اطار احترام حرية الاعلام".وشدّد الهاروني على أهمية دور الاعلام في الفترة القادمة وقال "دور الاعلام في المرحلة القادمة يجب يكون أفضل بكثير فهناك أصوات خدمت ضد الثورة واليوم الشعب فرحان وهي موش فرحانة وهذا يستوجب مراجعة".يذكر أنه لم يتم طيلة الأشهر الفارطة الاتفاق بين الحكومة من جهة والهايكا والنقابات المهنية من جهة أخرى، الاتفاق حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي اقترحته الحكومة لتعويض المرسومين 115 و116.