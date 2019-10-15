الهاروني يدعو إلى انهاء عمل الهايكا : يزّيها الهايكا...لم تعد منسجمة مع المرحلة

Mardi 15 Octobre 2019
باب نات - دعا الاثنين 14 أكتوبر، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني إلى انهاء عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا".
واعتبر الهاروني أن الهيئة في صيغتها الحالية لم تعد منسجمة مع المرحلة قائلا "يلزمنا نرجعو للبرلمان والدستور ونعملو هيئة منسجمة مع المرحلة القادمة في اطار احترام حرية الاعلام".
وشدّد الهاروني على أهمية دور الاعلام في الفترة القادمة وقال "دور الاعلام في المرحلة القادمة يجب يكون أفضل بكثير فهناك أصوات خدمت ضد الثورة واليوم الشعب فرحان وهي موش فرحانة وهذا يستوجب مراجعة".
يذكر أنه لم يتم طيلة الأشهر الفارطة الاتفاق بين الحكومة من جهة والهايكا والنقابات المهنية من جهة أخرى، الاتفاق حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي اقترحته الحكومة لتعويض المرسومين 115 و116.
واعتبر الهاروني أن الهيئة في صيغتها الحالية لم تعد منسجمة مع المرحلة قائلا "يلزمنا نرجعو للبرلمان والدستور ونعملو هيئة منسجمة مع المرحلة القادمة في اطار احترام حرية الاعلام".
وشدّد الهاروني على أهمية دور الاعلام في الفترة القادمة وقال "دور الاعلام في المرحلة القادمة يجب يكون أفضل بكثير فهناك أصوات خدمت ضد الثورة واليوم الشعب فرحان وهي موش فرحانة وهذا يستوجب مراجعة".
يذكر أنه لم يتم طيلة الأشهر الفارطة الاتفاق بين الحكومة من جهة والهايكا والنقابات المهنية من جهة أخرى، الاتفاق حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي اقترحته الحكومة لتعويض المرسومين 115 و116.
3 de 3 commentaires pour l'article 191013
En continu
- Hier 22:59 عـــــــــــــــار يـــا فرنسا..
- Hier 22:46 منعرج وصفحة جديدة في تاريخ تونس
- Hier 20:27 أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس التونسي المنتخب
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:11
|17:45
|15:16
|12:12
|06:26
|05:00
|
27°
|26°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-20
|24°-19
|27°-18
|27°-20
|30°-19
Follow @babnet_Tunisie
(232 534) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(202 859) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 246) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 496) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(126 414) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 684) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 855) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 89 002) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 101) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 83 368) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 78 100) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 75 802) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 345) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 349) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 493) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 161) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 206) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 994) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 594) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 466) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:MedTunisie ( )
Sur:رئيس الجمهورية الجديد ،''ما عندوش مشكلة مع الاسلام السياسي''