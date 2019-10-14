صورة اليوم: أول تحية للقائد الأعلى القادم للقوات المسلحة ..

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- نشرت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لاحدى أبطال الوطن يقوم بالتحية للرئيس المنتخب.وكتب أحد المبحرين التدوينة التالية:" ريت الجيش كفاش يحب إرادة الشعب و منحاز إليها .. ريت محبو الجيش للشخص الوفي و الخلوق و المثقف .لأن متأكد أنه لن يظلمه و لن يتعسف عليها ... ما أحوجنا للأخلاق في زمن صعبت فيه الأخلاق"