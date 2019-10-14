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صورة اليوم: أول تحية للقائد الأعلى القادم للقوات المسلحة ..

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - نشرت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لاحدى أبطال الوطن يقوم بالتحية للرئيس المنتخب.
وكتب أحد المبحرين التدوينة التالية:
" ريت الجيش كفاش يحب إرادة الشعب و منحاز إليها .. ريت محبو الجيش للشخص الوفي و الخلوق و المثقف .
لأن متأكد أنه لن يظلمه و لن يتعسف عليها ... ما أحوجنا للأخلاق في زمن صعبت فيه الأخلاق"


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190974

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 14h 23m |           
لقطة تجعل الأعين تفيض دمعا



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