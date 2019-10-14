Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - La-Takdiibi  

صورة اليوم: إنها تونس يا سادة... رئيس جمهورية سابق ينتخب رئيس الجمهورية القادم

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات عربية مختلفة صورة للرئيس السابق محمد منصف المرزوقي وهو يمارس واجبه الانتخابي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وعلّق رواد الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بالقول " إنها تونس يا سادة.. رئيس جمهورية سابق ينتخب رئيس الجمهورية القادم:، مضيفين " هذا المشهد لا يمكن أن تراه إلا في تونس".



  
  
     
  
rtt-4cef9fec0e2afccd6beb88f62591ccfc-2019-10-14 11:28:20






1 de 1 commentaires pour l'article 190956

Rio1184  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 11h 49m |           
تجاهل مقصود من وسائل اعلامنا



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
28°
 32° % 51 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2327°-2026°-1927°-1929°-20
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571052765|190956 2196|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires