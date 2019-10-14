صورة اليوم: إنها تونس يا سادة... رئيس جمهورية سابق ينتخب رئيس الجمهورية القادم

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات عربية مختلفة صورة للرئيس السابق محمد منصف المرزوقي وهو يمارس واجبه الانتخابي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.وعلّق رواد الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بالقول " إنها تونس يا سادة.. رئيس جمهورية سابق ينتخب رئيس الجمهورية القادم:، مضيفين " هذا المشهد لا يمكن أن تراه إلا في تونس".